Tribunal Regional do Trabalho DESTE estado prorroga inscrições de Concurso com salários de R$ 13,2 MIL

Há vagas de nível superior em disputa para as carreiras de técnico e analista, com salários de R$ 8.046,84 e R$ 13.202,62, respectivamente.

O órgão está localizado em Campinas e abrange 599 municípios em São Paulo. Além das vagas imediatas, também será formado um cadastro reserva para futuras oportunidades que possam surgir durante o período de validade do concurso, que é de um ano e pode ser prorrogado por mais um ano.

As chances são divididas da seguinte forma:

técnico judiciário — enfermagem do trabalho;

técnico judiciário — tecnologia da informação;

analista judiciário — contabilidade;

analista judiciário — estatística;

analista judiciário — arquivologia;

analista judiciário — comunicação social;

analista judiciário — engenharia;

analista judiciário — engenharia civil;

analista judiciário — engenharia elétrica;

analista judiciário — engenharia mecânica;

analista judiciário — engenharia de segurança do trabalho;

analista judiciário — medicina;

analista judiciário — medicina do trabalho;

analista judiciário — fisioterapia;

analista judiciário — serviço social;

analista judiciário — tecnologia da informação.

Provas do concurso

As provas objetivas e discursivas estão agendadas para o dia 3 de dezembro, com aplicação em Campinas. Para os candidatos ao cargo de analista, as provas serão realizadas no período da manhã, enquanto para os candidatos ao cargo de técnico, as provas ocorrerão à tarde.

O conteúdo das provas inclui os seguintes temas:

Língua Portuguesa.

Raciocínio Lógico Matemático.

Noções de Administração Pública e Legislação.

Código de Ética e Regimento Interno do TRT-15.

Conhecimentos Específicos.

Noções de Informática (exceto para vagas na área de Tecnologia da Informação).

Como se inscrever neste edital TRT

Os interessados poderão se inscrever mediante o preenchimento de formulário eletrônico disponível no site www.concursosfcc.com.br. As taxas de participação custam:

R$ 90 (técnico);

R$ 110 (analista).

Demais datas

Veja o cronograma com as principais datas:

Publicação dos editais: 6 de setembro.

Período de inscrições: de 11 de setembro a 11 de outubro.

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: de 11 a 15 de setembro.

Prazo para pagamento da taxa de inscrição: até 16 de outubro.

Realização das provas objetiva e discursiva: 3 de dezembro.

Publicação do gabarito: 4 de dezembro.

Divulgação do resultado final: prevista para 9 de maio de 2024.

