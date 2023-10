TRISTEZA para beneficiários do BPC

No Brasil, existe uma ampla gama de programas sociais disponíveis para apoiar indivíduos em situação de vulnerabilidade econômica. Um exemplo notável é o BPC (Benefício de Assistência Continuada).

No entanto, uma recente notícia veiculada por entidades governamentais tem gerado considerável apreensão entre os beneficiários em relação ao sustento futuro. Importante destacar que, mensalmente, por meio do BPC, cada cidadão recebe um valor equivalente a um salário mínimo.

Idosos possuem o direito ao valor do BPC

O grupo beneficiário do BPC compreende os indivíduos da terceira idade e aqueles com incapacidades, ambos obrigados a estar incluídos no Cadastro Único. No que concerne aos idosos, a idade mínima requerida é superior a 65 anos. O direito ao montante está garantido tanto pelo Estatuto do Idoso quanto pela Legislação Orgânica da Assistência Social.

A cada mês, aqueles que fazem parte deste programa de assistência social devem receber uma quantia correspondente a um salário mínimo atualizado. Ao total, quase 2,5 milhões de idosos estão beneficiados, sendo relevante recordar que em 2021, o número era ligeiramente inferior.

Entretanto, organizações dedicadas à população atendida pelo programa social informam que a maioria enfrenta desafios significativos na obtenção e validação do auxílio. Isso acontece sobretudo devido à crescente digitalização de múltiplos procedimentos.

Cortes ocorreram para diversos brasileiros

Conforme apontado por especialistas na área, durante a última gestão governamental, houve diversos cortes no financiamento designado ao Sistema Único de Assistência Social. Como resultado, a prestação de serviços aos beneficiários e aos potenciais usuários tornou-se notavelmente deficiente.

Além disso, é evidente uma espécie de empobrecimento generalizado da sociedade. Isso quer dizer que as pessoas estão enfrentando uma situação financeira mais precária e recorrendo ainda mais aos programas de assistência social. Simultaneamente, os recursos destinados a atender essas necessidades não estão funcionando conforme o esperado.



Observou-se, também, uma significativa diminuição dos atendimentos presenciais, notando-se que esse movimento começou, em grande parte, durante o auge da pandemia. Como resultado, os atendimentos à distância ganharam maior relevância, embora seja importante ressaltar que a maioria das pessoas ainda não possui habilidades para utilizar esses meios eficazmente.

Atualização do CadÚnico deve ser feita o quanto antes

É importante destacar que, para acessar o benefício, é fundamental que o requerente esteja registrado no Cadastro Único. Contudo, essa condição é um obstáculo para muitos, uma vez que enfrentam dificuldades consideráveis, além de enfrentarem extensas filas, quando tentam efetuar o cadastro.

Em certas localidades, como São Paulo, prevalece a sensação de que o sistema de assistência social passa por um notável declínio. Conquanto, no passado, prestou valioso auxílio à população brasileira.

Assim, aqueles que desejam obter acesso ao benefício social devem estar preparados para um processo mais desafiador e demorado. Caso contrário, podem enfrentar consideráveis atrasos.

Ainda há vantagens para os beneficiários do BPC

Apesar da notícia desanimadora por um lado, há coisas boas vindo para os beneficiários do BPC e do famigerado Bolsa Família. O Governo Federal divulgou uma notícia surpreendente. A partir de agora, os membros dos programas em questão terão uma vantagem excepcional relacionada ao Minha Casa Minha Vida.

Por meio da decisão tomada na última quinta-feira (28), ficou estabelecido que este grupo de cidadãos poderá ter acesso a novos privilégios. Eles poderão ser dispensados do pagamento das parcelas do programa habitacional.

Vale destacar que a modificação já estava em análise desde o início deste ano. Entre as alterações, o Ministério das Cidades, responsável pela gestão do programa, está considerando a possibilidade de ampliar o subsídio para os indivíduos interessados em aderir ao projeto. Assim, o cidadão poderá contribuir com 5% do valor total.

Consequentemente, 95% do montante será quitado pelo Governo Federal. Para tornar isso viável, é de extrema importância que o cidadão seja parte dos programas sociais mencionados anteriormente. No momento, essa nova regra será aplicada a quem já está inscrito no programa. Além disso, o governo busca implementar mudanças para os futuros participantes.

No início deste ano, o presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), promoveu a retomada do Minha Casa Minha Vida, que havia sido descontinuado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, agora estão sendo implementadas várias transformações no programa habitacional.