Tropicana Field vê o menor público nos playoffs da MLB em mais de 100 anos para a estreia do Rangers-Rays

EUum contraste surpreendente com seu desempenho em campo, o Raios de Tampa Bay enfrentou uma multidão nada estelar durante a estreia do Curinga AL série contra o Texas Rangers. Com apenas 19.704 torcedores lotando as arquibancadas do Tropicana Field, foi um recorde nunca visto em MLB jogos de playoffs por mais de um século, sem incluir a única temporada de 2020 afetada pela pandemia.

A mãe de Randy Arozarena arrasa no primeiro arremesso, a multidão reage de acordoRoberto Ortega

Olhando para o quadro mais amplo de 2023 MLB temporada, parece haver um ressurgimento do interesse pelo beisebol após algumas baixas notáveis. A liga testemunhou um comparecimento total notável de mais de 70 milhões de torcedores, um aumento significativo de 9,6% ou um acréscimo de 6 milhões de participantes em 2022. Nessa atmosfera rejuvenescida, o Raios ficou para trás, garantindo o 27º lugar com um público total de 1,4 milhão na temporada. Embora isto se traduza num aumento em relação ao ano anterior, ainda está longe do topo da liga.

Os Rays tiveram problemas de atendimento

Campo Tropicana multidões baixas têm sido um ponto de discórdia e discussão há vários anos. Mas fãs e analistas estão esperançosos. Com planos em andamento para um estádio de última geração com 30 mil lugares, estimado em robustos US$ 1,6 bilhão, com estreia prevista para 2028, o Raios podem encontrar a solução necessária para aumentar o comparecimento aos jogos em casa.

O que continua a ser chocante é a desconexão entre as louváveis ​​conquistas da equipe em campo e a participação nas arquibancadas. Com um impressionante recorde de quatro títulos de divisão, nove passagens pelos playoffs e duas jornadas memoráveis ​​até a World Series desde 2008, o Raios inegavelmente mostraram seu talento no beisebol. À medida que a intensidade da temporada de 2023 aumenta, tanto a gestão como os jogadores irão, sem dúvida, esperar por um estádio lotado, elevando a energia e a atmosfera do jogo.