Troy Aikman sabe que as pessoas o veem como o ‘Jay-Z branco’: Você vê a semelhança?

Óquando você ver essa semelhança Dallas Cowboys lenda tem com rapper Jay-Z, você não poderá deixar de vê-lo. Desde jornalista Paulo Torre decidiu colocar esta imagem mantal em nossas mentes, talvez compartilhando sua interação com Troy Aikman É uma boa ideia. Ainda não está claro se a imagem editada que se tornou viral online é uma imagem real de Troy Aikman ou se foi adulterada de alguma forma. Independentemente disso, todos nós ainda queríamos saber se Troy Aikman estava ciente dessas comparações. Além disso, as pessoas queriam saber como NFL lenda se sente sobre a aparente semelhança que ele tem com um dos rappers mais influentes da cultura hip-hop da América.

Troy Aikman sabe sobre sua semelhança com Jay-Z?

Como você pode imaginar, fazer esse tipo de pergunta a uma das maiores lendas da NFL não deve ser fácil. Seria necessário um jornalista ousado como Paulo Torre para fazer esta pergunta. Assim que soube que teria a chance, Torre não hesitou em gerar mais conteúdo para seu popular podcast. Aikman respondeu: “Sim, estou ciente disso. Um branco Jay-Z. Tinha um meme que ainda aparece no meu feed de vez em quando. Acho que isso foi antes de tudo virar IA, então você não sabe mais o que é real e o que não é. Então, não sei se essa era realmente uma foto minha não editada, mas bastante assustadora. Teve um meme, ainda aparece de vez em quando, de algum jogo. E não se parece em nada comigo, então não sei.”

Jay-Z respondeu a essa mania da internet?

Há uma imagem específica em que Troy Aikman está segurando um Fox Esportes microfone e olhando diretamente para a câmera. Desse ângulo, ele parece um Troy-Z. Pelo que sabemos, o rapper Shawn Carter, também conhecido como Jay-Z ainda não respondeu publicamente a essas comparações. É improvável que ele entre no trem da loucura, apesar da resposta de Aikman. Mas no que diz respeito aos trolls da Internet, Troy Aikman não é mais ele mesmo. As pessoas já estão ligando para ele Troy-Z simplesmente olhando aquela foto e graças ao estilo único de reportagem de Pablo Torre. Parabéns a Paulo por fazer perguntas contundentes quando ninguém mais se atreve a fazê-lo.