Tudo o que você precisa saber sobre o Abono Natalino

O Abono Natalino é um benefício adicional oferecido pelo governo federal aos beneficiários do programa Bolsa Família. Esse benefício é uma forma de proporcionar um suporte financeiro extra às famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social durante o período natalino. Nesta matéria do Notícias Concursos amos desvendar todas as informações cruciais sobre o Abono Natalino.

O que é o Abono Natalino?

O Abono Natalino é uma ajuda financeira extra, concedida pelo governo federal aos beneficiários do programa Bolsa Família. Este benefício é pago no final do ano e tem como objetivo proporcionar um incremento no poder de compra dessas famílias durante as festividades de Natal.

Quem tem direito ao Abono Natalino?

O Abono Natalino é destinado a todas as pessoas que participam do programa Bolsa Família. Para receber esse benefício, é necessário que o beneficiário esteja com todas as informações cadastrais atualizadas e esteja em dia com as condicionalidades do programa.

Valor do Abono Natalino

Para o ano de 2023, o valor estipulado para o abono natalino é de R$ 64. Esse valor será depositado automaticamente na última parcela do Bolsa Família. Além do valor do abono, o programa oferece valores extra para determinadas situações familiares.

Famílias com crianças de 0 a 6 anos receberão um adicional de R$ 150.

Famílias com jovens de 7 a 18 anos receberão um adicional de R$ 50.

Famílias com gestantes receberão um adicional de R$ 50.

O auxílio-gás trará mais R$ 110 para o orçamento familiar.

Calendário de pagamento do Abono Natalino



O pagamento do Abono Natalino segue o mesmo calendário de pagamentos do Bolsa Família. Confira abaixo o calendário de pagamentos para o mês de outubro:

Final do NIS Data de Pagamento 1 18 de outubro 2 19 de outubro 3 20 de outubro 4 23 de outubro 5 24 de outubro 6 25 de outubro 7 26 de outubro 8 27 de outubro 9 30 de outubro 0 31 de outubro

Alívio financeiro

O Abono Natalino é um benefício de grande importância para as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social, proporcionando um alívio financeiro no período natalino. Portanto, se você é um beneficiário do programa Bolsa Família, não deixe de conferir as informações e garantir o recebimento desse recurso adicional.

“O Abono Natalino é uma forma do governo federal de proporcionar um Natal mais digno para as famílias mais carentes do nosso país.”

Calendário de Novembro do Bolsa Família

O governo federal já divulgou o calendário de pagamentos referente ao mês de novembro. Para saber quando você vai receber o seu benefício do Bolsa Família em novembro, é importante utilizar o último dígito do seu Número de Identificação Social (NIS) como referência. Confira abaixo o calendário de pagamento:

NIS final 1: 17 de novembro;

NIS final 2: 20 de novembro;

NIS final 3: 21 de novembro;

NIS final 4: 22 de novembro;

NIS final 5: 23 de novembro;

NIS final 6: 24 de novembro;

NIS final 7: 27 de novembro;

NIS final 8: 28 de novembro;

NIS final 9: 29 de novembro;

NIS final 0: 30 de novembro.

É importante ressaltar que essas datas são válidas para o pagamento do mês de novembro. Fique atento ao calendário para garantir que você receba o benefício na data correta.

Calendário de Pagamento do Bolsa Família

Para acessar o calendário de pagamento do Bolsa Família, é necessário utilizar os canais oficiais do governo federal. Essas informações são atualizadas regularmente e garantem que você tenha acesso às datas corretas de repasse.

Você pode consultar o calendário de pagamento do Bolsa Família através do site oficial do programa ou pelo aplicativo Bolsa Família, disponível para download gratuito nas lojas virtuais. Utilize o último dígito do seu NIS como referência para verificar a data de pagamento do seu benefício.

Como se Cadastrar no Bolsa Família

Se você ainda não é beneficiário do Bolsa Família e deseja se cadastrar, é importante seguir alguns passos. Primeiramente, verifique se você se enquadra nos critérios para participar do programa. É necessário ter uma renda mensal per capita de até R$ 218,00.

Após verificar se você atende aos critérios, procure o setor responsável pela assistência social do seu município. Lá, você receberá todas as orientações e informações necessárias para realizar o cadastro no Bolsa Família. É importante ter em mãos os documentos pessoais, comprovante de residência e comprovante de renda.