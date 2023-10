Turismo do Saber: Estudantes aprendem sobre história de Penedo e preservação do Rio São Francisco

Estudantes do sexto ano das escolas municipais Irmã Jolenta e Hanna Bertholet aprenderam sobre a importância da preservação do Rio São Francisco durante aula de campo do Projeto Turismo do Saber, iniciativa da Prefeitura de Penedo, através das secretarias de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) e Educação (SEMED).

Durante a atividade, que aconteceu num divertido passeio de catamarã, alunos e alunas aprenderam sobre o assunto com um personagem pra lá de especial: Dom Pedro II. Ele contou, também, um pouco sobre a história do Velho Chico e de sua importância para a cidade de Penedo.

Os estudantes de escolas da Semed participaram de um sorteio de brindes no Galpão Zureta, conheceram o Hotel São Francisco e alguns pontos turísticos como a Praça Frei Camilo de Lellis, o Convento e Igreja Santa Maria dos Anjos e o Mirante da Rocheira.

“As atividades do Projeto Turismo do Saber são contínuas e durante este mês, mais duas escolas da rede municipal foram atendidas. Além de falar sobre a importância do turismo e as grandes oportunidades que o setor traz para o município, os alunos participam de atividades lúdicas que abordam o meio ambiente e a sustentabilidade”, disse Ulysses Pinheiro, turismólogo e assessor técnico de Turismo da SETUREC.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC