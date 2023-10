Tyga exige a custódia total de seu filho King de Blac Chyna com opção de tirá-lo da Califórnia

TYga e sua ex-namorada Blac Chyna estão atualmente em uma batalha legal pela custódia total de seu filho King, depois que ela lhe pediu pensão alimentícia.

Inicialmente, Blac Chyna, também conhecida como Angela White, apresentou uma “petição para determinar a relação parental” contra Tyga enquanto pedia que o tribunal decidisse em nome da ‘custódia conjunta’.

Então Tyga respondeu respondendo ao caso solicitando a custódia total, conforme os documentos obtidos pelo The Blast, diziam “direito razoável de tempo de paternidade (visita) à parte sem custódia física”, em vez de compartilhar a custódia.

Tyga exige custódia total de seu filho King de Blac Chyna

O pai também deseja a oportunidade de viajar com seu filho para fora da Califórnia, mas precisa de permissão do tribunal, então ele entrou com um pedido para “ter permissão por escrito do outro pai ou parte, ou uma ordem judicial, para tirar os filhos do estado da Califórnia”. .”

De acordo com os acordos parentais, o valor da pensão alimentícia a ser paga é modificado pelo valor da custódia de cada parte e pelo valor da renda percebida por cada progenitor “O tribunal pode emitir ordens de sustento dos filhos e emitir uma atribuição de rendimentos sem aviso prévio a qualquer das partes.obrigado.”

Blac Chyna deu recentemente uma entrevista ao Entertainment Tonight afirmando “Eu sinto que com tudo – o tempo cura tudo, e as pessoas mudam, e as situações mudam, e você consegue ver a situação como ela é, e a situação é um sonho”.

Ela também elaborou sobre Tyga “Ae também, não vamos deixar de lado King e também ser co-pai de Michael (Tyga)com King, então eu sinto que, contanto que meus filhos sejam bons e felizes em ambos os lados, isso é tudo que me importa como pai.”

Chyna também falou sobre como ela confia em seus filhos”Meus filhos são muito inteligentes. E eles têm bom sensoe eles são as pessoas mais doces, como pessoas pequenas, então eles serão bons, apenas eles em geral.”