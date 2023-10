Tyreek Hill acusa árbitros de favorecer Chiefs em vitória controversa, sugere influência de Taylor Swift

Monte Tyreeko Golfinhos de Miami wide receiver, criticou seu antigo time, o Chefes de Kansas Cityapós a vitória contra o Jatos de Nova York essa semana. O jogo foi marcado por uma polêmica decisão da arbitragem no final da partida, que permitiu aos Chiefs esgotar o tempo e garantir a vitória.

Hill fez referência a uma ligação semelhante no ano passado Super Bowlque foi amplamente criticado e permitiu aos Chiefs fechar o jogo contra o Filadélfia Eagles. Ele especulou que a decisão do jogo dos Jets pode ter sido influenciada por Taylor Swiftpresença no estádio, dada a grande torcida.

A teoria da conspiração de Tyreek Hill sobre Taylor Swift e os ChiefsParker Johnson

“Os Chiefs foram salvos assim no ano passado de verdade, contra os Eagles no Super Bowl, se formos de verdade. Então eles voltam e são salvos no jogo dos Jets. Talvez porque Taylor Swift estava no prédio. Não sei o que está acontecendo… ei! o que quer que Kelce esteja fazendo, sei que você está ajudando a NFL”, disse Hill.

Jason Kelce também atirou nos árbitros

Embora possa haver algum mérito no argumento de Hill, também é possível que tais decisões sejam apenas parte do futebol e os Chiefs estejam simplesmente tirando proveito delas. Jason Kelceque estava do lado perdedor no ano passado Super Bowl com os Eagles, também concordou que os árbitros não deveriam se envolver em decisões marginais.

“Ambas as decisões no Super Bowl e no jogo contra os Jets foram amplamente criticadas, e há algum mérito nisso. No entanto, é inteiramente provável que tais decisões façam parte do futebol e os Chiefs só sejam notados porque aproveitam ao máximo. por pouco”, disse Kelce em seu podcast com seu irmão Travis Kelce.

Independentemente da polêmica em torno do jogo, o Chefes conseguiram garantir a vitória e continuar a sua impressionante forma nesta temporada. Hill, que perdeu a festa do Super Bowl do ano passado com os Chiefs, parece estar se esforçando muito contra seu antigo time e procurando fazer uma declaração com seu atual time, o Golfinhos de Miami.