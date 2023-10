Tyreek Hill está à frente do ritmo para estabelecer recorde indescritível e intocado da NFL

Monte Tyreek é detectável. Todo mundo sabe disso. O velocista reuniu temporadas massivas com o Chefes de Kansas City e de alguma forma melhorou desde que saiu Patrick Mahomes e Andy Reid.

Na temporada passada, Hill conseguiu 119 passes para 1.710 jardas e sete touchdowns, o que lhe rendeu Honras All-Pro. Em 2023, ele está superando até mesmo sua versão de 2022. Ao fazer isso, ele se adiantou para estabelecer uma marca que nenhum outro jogador foi capaz de rebater na história da NFL.

Qual recorde Tyreek Hill poderia quebrar?

Com 651 jardas recebidas nos primeiros cinco jogos da temporada, Hill está no ritmo – bem à frente, na verdade – para limpar o Marca de recebimento de 2.000 jardas em uma única temporada. Isso nunca foi feito antes.

Tyreek Hill quer que a NFL traga de volta a capacidade de desafiar chamadas de DPIPodcast / Twitter precisava ser dito

Leões de Detroit lenda Calvin Johnson ainda detém o recorde de uma única temporada com 1.964 jardas de recepção durante a temporada de 2012. Johnson estava realmente no ritmo para chegar a 2.000 jardas, quando foi para o último jogo da temporada precisando de 108 jardas. Infelizmente, o Ursos de Chicago a defesa segurou-o em 72 e ele ficou aquém. Johnson fez isso em uma temporada de 16 jogos.

Com 17 jogos numa temporada sendo agora a norma, o recorde corre o risco de cair em breve. Rams de Los Angeles amplo Golpe Cooper ficou perto do ataque em 2021, terminando com 1.947 jardas.

O Miami Dolphins WR já esteve aqui antes

Ao longo de nove jogos em 2022, Hill estava em posição de ameaçar 2.000 jardas. Ele estava no caminho certo, tendo calculado a média 122,7 jardas por jogo. Mas ele foi mantido menos de 100 jardas em seis de seus últimos oito jogoscom lesões no quarterback titular Tua Tagovailoa desempenhando um grande papel na produção inconsistente.

Hill está atualmente em média 130,2 jardas por jogo esta estação. Esse ritmo o deixaria em 2.213 jardas até o final da temporada. A regressão certamente acontecerá em algum momento, mas Tagovailoa está saudável e jogando em um nível muito alto. Companheiro receptor Jaylen Waddle não comandou o mesmo tipo de alvos e produziu como na temporada passada.

As estrelas estão se alinhando para que Hill faça história. Ele só precisa se manter saudável. Assim como seu quarterback.