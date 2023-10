Tyreek Hill prestes a empatar o recorde de 62 anos neste fim de semana

Golfinhos de Miami receptor amplo Monte Tyreek está no caminho certo para alcançar um marco importante na NFL nesta temporada. Com 902 jardas recebidas até agora, Hill pode potencialmente chegar a 1.000 jardas antes mesmo da temporada chegar à metade. Se ele conseguir ganhar 98 jardas contra o Patriotas no domingo, ele atingirá a cobiçada marca de 1.000 jardas na semana oito.

Esse feito não é algo que acontece com frequência na NFL. O último jogador a conseguir isso foi Charlie Hennigan de 1961 Lubrificadores de Houston no Liga de Futebol Americano. Para colocar isso em perspectiva, os únicos outros jogadores que alcançaram 1.000 jardas na Semana Oito foram Elroy “Pernas Loucas” Hirsch em 1951 e Don Hutson em 1942. É claro que Hill está em rara companhia com essas lendas do jogo.

Mas a temporada impressionante de Hill não para por aí. Ele também conseguiu quatro jogos com pelo menos 150 jardas de recepção e um touchdown. Esta é uma conquista notável que ninguém jamais conseguiu cinco vezes em uma única temporada. A capacidade de Hill de fazer grandes jogadas consistentemente para o Golfinhos fez dele uma força a ser reconhecida em campo.

Mesmo antes do início da temporada, Hill já tinha como objetivo um objetivo ainda maior. Ele afirmou corajosamente que deseja atingir um número sem precedentes de 2.000 jardas de recepção até o ano de 2023. Com seu desempenho atual, parece que Hill está no caminho certo para atingir essa meta ambiciosa.

McDaniel elogiou o comprometimento de Hill

O talento excepcional e a ética de trabalho de Hill, sem dúvida, desempenharam um papel significativo em seu sucesso nesta temporada. Sua velocidade e agilidade fazem dele um pesadelo para as defesas adversárias, e sua habilidade de fazer recepções difíceis no trânsito o diferencia de outros recebedores da liga.

Enquanto Hill continua a brilhar em campo, seus companheiros e treinadores ficam maravilhados com suas habilidades. Golfinhos treinador principal Mike McDaniel elogiou a dedicação e o impacto de Hill na equipe, dizendo: “Tyreek é um jogador excepcional que traz entusiasmo ao nosso ataque. Suas contribuições foram fundamentais para nosso sucesso nesta temporada.”