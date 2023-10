Tyson Fury diz a Francis Ngannou exatamente como ele vai nocauteá-lo em entrevista cara a cara

Tyson Fury está confiante o suficiente em sua capacidade de vencer Francis Ngannou e não tem escrúpulos em contar ao ex-campeão peso pesado do UFC os detalhes exatos de como a luta terminará.

“Vou nocauteá-lo em seis rounds”, anunciou Fury em entrevista cara a cara da TNT Sports com Ngannou, moderada pelo ex-campeão de boxe Carl Frampton.

“Devo dizer como vou fazer isso? Fiquei com o pé da frente, braços altos, acertando-o com um soco punitivo, 19, 20 pedras no rosto – bum, bum, bum – derrubá-lo, inchar seus olhos e depois fingir, escorregar, bater. Nocaute. Na frente, sem fugir. No pé da frente, mão [guarding my] olho, deixe-o bater no ombro, escorregar, escorregar, bater, escorregar, escorregar, bater – cair em uma pilha. Ouça, ninguém pode tirar meu poder. Ninguém. Esses pesos pesados ​​não têm chance.”

“Não não não. Vamos. Vamos”, disse Ngannou em resposta.

“É melhor você acreditar,” Fury prometeu. “Eu vou sair, um golpe forte, forte e rápido – bang. Dobrar, talvez até triplicar – bang. Bang, bang, bang. Jab, slip, slip, slip, body shot, uppercut, jab, jab, finta – bang, mão direita. Game Over.”

“Uau, isso parece o roteiro de um filme”, disse Ngannou, rindo. “Mas como você disse antes, todo mundo tem um plano até levar um soco na cara.”

Fury, 35, e Ngannou, 37, se enfrentam no dia 28 de outubro em uma luta de boxe de 10 rounds de grande sucesso em Riade, Arábia Saudita. O título WBC dos pesos pesados ​​​​de Fury não estará em jogo, no entanto, espera-se que a luta entre nos registros oficiais de ambos os lutadores, o que significa que Ngannou terá a oportunidade de se tornar o primeiro boxeador a carimbar oficialmente uma derrota no recorde profissional invicto de Fury. O ex-campeão do UFC faz sua estreia no boxe profissional.

Ngannou enfrenta grandes probabilidades em sua estreia – Fury é o campeão linear dos pesos pesados ​​​​do boxe, bem como um grande favorito nas apostas para vencer.

Quando questionado sobre como ele planeja controlar o tamanho, a velocidade e o movimento de Fury em um esforço para conseguir seu próprio poder de nocaute com um tiro, Ngannou deu um soco malicioso no inglês.

“Bem, estou me preparando para fazê-lo se mover menos”, disse Ngannou. “E eu sei que ele pediu o maior tamanho possível do anel.”

“Ah, não, eu não fiz isso. Eu não pedi nenhum anel,” Fury respondeu rapidamente. “Eu lutarei com você em uma cabine telefônica, sem problemas.”

“OK, então você não pediu um anel de 24 pés, Tyson?” Ngannou perguntou.

“Não, eu não pedi nenhum tamanho de anel,” Fury respondeu. “Eu nem falei com os caras. Eu não me envolvo no negócio. Mas um ringue de campeonato tem apenas 20 pés, então se eles pedirem um ringue de 24 pés [ring], vamos fazer isso em 20 pés. Fácil.”

“Eles pediram 24”, reiterou Ngannou.

Ambos os lutadores passaram para um tópico diferente a partir daí, no entanto, o debate voltou ao tamanho potencial do ringue vários minutos depois, por solicitação de Fury.

“Vou fazer uma pergunta a Francis. Você acha que vou fugir de você pelo ringue? Como boxear? Usando um soco e dançando?” Fúria perguntou. “Porque você disse o ringue de 24 pés, então você deve pensar que vou [dance around the ring and stay away].”

“Possível”, respondeu Ngannou.

“Direto. Eu e você no meio. [I’m going to be throwing big punches.] Quem, quem, quem, quem”, disse Fury.

“Não sei sobre isso”, disse Ngannou em dúvida. “Eu vou descobrir naquele dia. Não acredito em nada do que você faz agora. Eu sei que você é um grande personagem.

“Eu disse a Deontay Wilder que iria nocauteá-lo, não foi?” Fúria respondeu. “Na segunda luta eu disse: ‘Não vou boxear. Eu vou direto para você.’”

“Eu não acreditei em você”, acrescentou Frampton.

“Você não acreditou em mim. Ninguém fez isso”, disse Fury. “Eu disse a ele que vou nocauteá-lo com o pé da frente. Vou empurrá-lo para trás e nocauteá-lo, e foi o que fiz.”

“Isso é da sua conta. No que me diz respeito, sigo o meu próprio plano”, disse Ngannou.

“Escute, vamos brigar. Não se preocupe com isso,” Fury prometeu com um sorriso.

Fury observou que ele se comprometeu com um campo de treinamento de 12 semanas para se preparar para Ngannou, que é o dobro da duração dos campos que ele alegou ter feito para adversários de boxe mais condecorados no passado, como Deontay Wilder, Dillian Whyte e Derek Quisora.

Fury explicou que o “estilo estranho” e o nível de neófito de Ngannou como pugilista o forçaram a se preparar com mais diligência porque o ex-campeão do UFC provavelmente será mais imprevisível no ringue do que um boxeador tradicional. Fury garantiu que está dando a Ngannou “100 por cento” de seu foco, mesmo com sua luta de unificação contra o campeão dos pesos pesados ​​​​da WBA, WBO e IBF, Oleksandr Usyk, já anunciada para após o confronto com Ngannou.

No entanto, Ngannou permanece implacável.

“Eu realmente acredito que tudo é possível e deixe-me dizer uma coisa”, disse Ngannou. “De onde vim, tudo que fiz, ninguém acreditou em mim. Eles pensaram que eu era um tolo. No momento em que fui lutar boxe pela primeira vez, eu tinha 22 anos e as pessoas achavam que eu era louco. Se eu não fosse grande e assustador, até minha família teria me internado em um hospital psiquiátrico porque pensaram que eu estava perdendo o juízo. Até minha mãe me disse: ‘Ei, filho, eu te amo e sempre vou te apoiar, mas espero que você recupere o juízo em algum momento’. Certo? Até que eu provei que eles estavam errados.

Ngannou é geralmente aclamado como um dos nocauteadores mais temíveis da história do MMA. Dez de suas 12 vitórias no UFC foram por nocaute, incluindo finalizações devastadoras de Alistair Overeem, Curtis Blaydes (x2), Cain Velasquez, Junior dos Santos, Andrei Arlovski e Stipe Miocic, a última das quais rendeu a Ngannou o título dos pesos pesados ​​do UFC em Março de 2021.

Mas assim como Ngannou permanece destemido pela experiência de Fury, Fury não se intimida pelo poder que a estrela do PFL demonstrou na jaula.

“Não me preocupo com a habilidade de um homem, porque esse é o talento dado por Deus”, disse Fury. “Ele é forte e pode socar forte e nocautear os homens. Isso é o que ele faz. Mas todos esses caras podem dar um soco forte. Todos pesos pesados. Se você deixar um peso pesado bater na sua cara, nocauteia. Claro. Então cabe a mim não deixar isso acontecer. Se ele me der um soco, ótimo. Se ele não o fizer, então ele não o fará.

“Mas meu queixo não parece um pedaço de papel, como se você tocasse e eu caísse. Você descobre que sou muito duro, por isso estou há 34 lutas sem perder em 15 anos. Então não é como, ah, eu vou dar um golpe e nocautear. Vai ser difícil.”