Tyson Fury infeliz luta com Oleksandr Usyk anunciada antes da luta com Francis Ngannou: ‘É assim que as pessoas são nocauteadas’

Tyson Fury não deixa de lado Francis Ngannou, apesar de ter sua próxima luta planejada.

No sábado, Fury enfrenta Ngannou em sua tão esperada luta de boxe crossover em Riad, na Arábia Saudita. Mas apesar da luta ainda não ter acontecido, isso não impediu Fury e sua equipe de anunciar que enfrentará Oleksandr Usyk em dezembro ou janeiro, luta para determinar o campeão indiscutível dos pesos pesados ​​do boxe.

Para alguns, o anúncio pareceu desrespeitoso para com Ngannou. E Fury concorda, dizendo que não foi ele quem tomou a decisão.

“Não foi minha escolha”, disse Fury na quarta-feira A hora do MMA. “Eu nunca, em um milhão de anos, faria isso. Mas as pessoas que estão organizando essas lutas, que estão pagando o dinheiro, estão no controle. Eles são os promotores do evento. Então o pagador faz o que quer, basicamente. Mas se dependesse de mim, eu nunca, jamais, teria feito isso. Sempre. Porque nunca conto as galinhas antes de nascerem. Sempre.

“No começo não fiquei feliz com o anúncio deles, mas havia muita coisa acontecendo nos bastidores. Para mim, não me concentro em nenhuma outra luta além da noite de sábado. O que acontece no futuro fica no futuro. Estou vivendo para hoje e para este momento. Meu momento agora é lutar contra Francis pelo título de homem mais malvado do planeta, e quando eu ganhar isso, só depois de ganhar isso – não vou nem pensar no próximo até ter uma semana de folga e passei algum tempo com minha família. Estou no acampamento há 12 semanas – vou pensar no que vai acontecer a seguir.”

Embora pré-agendar outra luta possa ser desrespeitoso, Fury tem alguns motivos para se sentir confiante no resultado. O campeão dos pesos pesados ​​​​do WBC é um grande favorito nas apostas de -1400, de acordo com DraftKings (com uma probabilidade de vitória implícita de 93 por cento). A grande maioria dos analistas prevê que ele terá uma vida fácil com o estreante no boxe.

Mas Fury insiste que não pode deixar coisas assim entrarem em sua cabeça antes da luta.

“Você não pode ouvir as probabilidades das apostas, não pode ouvir o que os especialistas dizem, ou o que o pessoal do boxe ou qualquer pessoa, porque eles não estão lá naquela noite”, disse Fury. “E se você começar a ouvir pessoas que não praticam boxe, é aí que você falha. Eu não considero ninguém levianamente. Já vi tantas vezes no esporte onde as pessoas lutam contra pessoas que deveriam vencer, e estão sempre olhando para o panorama geral.

“Vou usar Anthony Joshua como exemplo. Anthony Joshua, sempre se falou dele lutando comigo ou com Wilder. … Ele luta contra Andy Ruiz com duas semanas de antecedência e acaba sendo nocauteado. As chances eram astronômicas, todo mundo pensava que ele iria fumar o cara, todos os especialistas em boxe, todos os especialistas, toda a mídia, todo mundo. … E o que acontece? Ele é nocauteado. Então ele vai para casa chorando de derrota.

“Eu nunca, jamais faço isso. Se eu estivesse lutando contra alguém em um bar local, e soubesse que teria que lutar contra o cara em seis semanas, cara que nem é de esporte de combate, eu treinaria forte, porque nunca se sabe o que o cara vai trazer. Esqueça alguém de um bar, estou lutando contra um assassino absoluto em Francis Ngannou. Um 6-4, 270, 280 libras [guy] que veio das ruas.

“Esse cara está com fome. Esse cara tem algo a provar. Você acha que não vou treinar para ele e chegar aos 400 quilos? Eu não acho. Treinei tanto para ele quanto treinei para qualquer outro lutador que já lutei. Neste nível, você não tem segundas chances. Melhor se preparar para a luta mais difícil de todas e ela não acontecer, do que se preparar para uma luta fácil e será uma guerra.”

Então, no sábado, quando ele está do outro lado do ringue de Ngannou, Fury insiste que quaisquer ideias sobre futuras lutas com Usyk foram descartadas. Serão apenas ele e “O Predador”, e ele planeja fazer o que for preciso para manter sua seqüência invicta – mesmo que isso atrapalhe os planos futuros.

“Eles nunca deveriam anunciar lutas antes da primeira acontecer, porque é assim que as pessoas ficam nocauteadas”, disse Fury. “Mas não estou nem olhando para a próxima luta. Estou apenas me concentrando em Francis. Se isso significa quebrar essas duas mãos e fazer um corte direto [my eyebrow] para vencer, eu farei isso. Não se preocupe com isso. Nada mais importa, apenas sábado à noite.”