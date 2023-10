Tyson Fury não dá desculpas para a dura luta contra Francis Ngannou, chama Eddie Hearn de ‘uma salsicha’

Tyson Fury sabe que esteve na luta de sua vida contra Francis Ngannou.

O atual campeão dos pesos pesados ​​​​do WBC – e detentor do título linear dos pesos pesados, nunca tendo perdido seus cinturões em competições – ganhou um aceno dividido sobre Ngannou no último sábado em Riade, Arábia Saudita, levando a melhor em uma disputa de 10 rounds que o viu gravemente ferido no Round 3. Saindo da luta, muitos colegas de Ngannou o elogiaram por seu desempenho e criticaram a pontuação.

Da parte de Fury, ele está dando todo o crédito a Ngannou pelo duro desafio que ele proporcionou naquela que foi a estreia do ex-campeão peso pesado do UFC no boxe

Você o subestimou?

“Não”, disse Fury ao Boxing King Media quando questionado se ele subestimou Ngannou. “Você não pode tirar nada de Francis Ngannou. Ele é um bom lutador e me deu uma luta muito boa e foi isso. Treinei muito bem. Eu me preparei muito bem. Acho que não tenho desculpa nem nada.

“É boxe. Alguns dias você tem dias bons, outros dias não. Você quebra e continua, siga em frente.

A partir do momento em que a luta foi anunciada, Fury foi apontado como grande favorito sobre Ngannou. Fury está 33-0-1 indo para a competição de crossover de sábado e suas últimas três partidas foram desempenhos dominantes contra Derek Chisora, Dillian Whyte e Deontay Wilder.

Fury obviamente sentiu o poder de Ngannou no terceiro round, mas não houve nenhum momento que fez Fury perceber o quanto Ngannou era uma ameaça. Antes da luta, ele falava frequentemente sobre levar o neófito do boxe o mais a sério possível.

“Escute, geralmente quando a mídia diz que é uma incompatibilidade, que não vale a pena assistir e tudo mais, geralmente você terá uma noite difícil”, disse Fury. “Se eu não estivesse treinando tanto, provavelmente não teria superado aquela luta.”

No entanto, Fury acrescentou que não ficou impressionado com a força dos socos de Ngannou e afirmou que o knockdown foi causado por um gancho de esquerda que o pegou em uma posição estranha.

“Ele socou forte, mas foi um pouco como um gancho na parte de trás da cabeça, o knockdown no round seja lá o que for, 3, mas fora isso ele não acertou muito mais”, disse Fury.

Uma voz notável que tem criticado fortemente Fury é o promotor do Matchroom Boxing, Eddie Hearn. Ele disse ao DAZN que achou o desempenho de Fury tão ruim que “parecia que ele nunca lutou boxe antes”.

Não está claro se Fury está ciente dessa citação específica porque, quando questionado sobre Hearn, Fury disse que não queria ouvir o que o promotor tinha a dizer.

“Eddie Hearn é uma salsicha”, disse Fury. “Eu não me importo com o que ele diz. Não seria nada bom de qualquer maneira. Esqueça isso, nem leia para mim. Não interessado.”

A luta com Ngannou marcou a primeira do Fury desde a vitória sobre Chisora ​​em dezembro passado, marcando um período de quase 11 meses de inatividade para o rei dos pesos pesados. Ele reconheceu que seu tempo estava errado, mas se recusou a dar desculpas para a luta estar tão inesperadamente acirrada.

A seguir, ele enfrentará Oleksandr Usyk em uma luta que unificaria todos os principais títulos dos pesos pesados. Os dois lados estão atualmente em desacordo sobre quando a luta acontecerá, com uma data previamente anunciada em 23 de dezembro não garantida.

“Escute, não sei se foi uma noite ruim porque isso prejudica o desempenho de Francis Ngannou”, disse Fury. “Ele se saiu muito bem. É isso mesmo. É boxe.

“Você não pode ser a melhor versão de si mesmo todas as vezes, mas é uma questão de seguir em frente e seguir em frente, que é Oleksandr Usyk pelo campeonato indiscutível.”