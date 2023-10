Tyson Fury sobre Francis Ngannou após resultado polêmico: ‘Ele é muito melhor do que eu pensava’

Tyson Fury prometeu não deixar pedra sobre pedra em sua preparação para enfrentar Francis Ngannou, mas nem ele poderia imaginar o que quase aconteceu na noite de sábado.

O invicto rei do boxe peso-pesado deveria esmagar o lutador de MMA menos experiente, que aparentemente só tinha uma chance de dar um soco graças ao imenso poder que Ngannou gera com seus socos. E embora Ngannou tenha mostrado essa força com um impressionante knockdown no terceiro round, ele também conseguiu levar Fury à beira da derrota.

No final, dois juízes deram a Fury a aprovação para vencer por decisão dividida, e ele só elogiou Ngannou depois.

“Isso definitivamente não estava no roteiro”, disse Fury após a luta. “Francisco é um grande lutador. Forte, grande perfurador e um boxeador muito melhor do que todos pensávamos que ele seria. Ouça, ele é um homem muito estranho e um bom socador, e eu o respeito muito. Antes da luta e depois.”

“Ele era muito estranho. Ele não estava se apresentando. Ele estava parado esperando que eu acertasse meus socos e depois tentasse contra-atacar. Ele é um bom lutador. Ele provavelmente me proporcionou uma das minhas lutas mais difíceis dos últimos 10 anos.”

No papel, Fury deveria brincar com Ngannou para fazer com que o preço de US$ 79,99 do pay-per-view fosse justificado para seu público, mas não havia como o nativo de Camarões mantê-lo tão próximo.

O knockdown no terceiro round foi sem dúvida o maior momento da luta, embora Fury diga que nunca se sentiu em perigo grave.

“Faz parte do boxe”, disse Fury. “Fui pego pela cabeça novamente. Não me machuquei nem nada, estava bem. Levantei e foi isso. Voltei ao meu boxe. Apenas um golpe rápido atrás da cabeça. Acho que foi um golpe de raspão na nuca e foi o que aconteceu. Estava tudo bem.

Fury falou muitas vezes antes da luta sobre permanecer mais ativo do que sua agenda recente permitia, o que ele admite que pode ter desempenhado pelo menos alguma parte em seu desempenho irregular. Mas ele ainda se recusou a negar o desempenho de Ngannou, especialmente em sua estreia no boxe profissional.

“Já estive muito tempo fora do ringue, 11 meses entre minhas últimas lutas”, disse Fury. “Você pode ver isso aqui. Ferrugem do anel e tudo mais. Sem desculpas. O Francis é um bom lutador e me pegou com alguns socos bons. Jogo limpo para ele. Ele me cortou no olho ali. Não sei o que foi, um gancho de esquerda ou uma cabeçada ou algo assim, não tenho certeza. Mas foi uma luta dura. Perfeito.

“Ele é um bom lutador, Francis. Ele me acertou com alguns bons socos e foi muito melhor do que pensávamos. Bom lutador. Sem desculpas, ele é um bom boxeador. Ele é muito melhor do que eu pensava e me deu uma boa luta. Jogo limpo para ele. Deus o abençoe.”

No que diz respeito à decisão, Fury obviamente não iria discutir os placares, mas ele sabe que escapou de uma luta muito dura depois de um jogo de Ngannou.

“Não sei o quão perto foi, mas consegui a vitória e é isso”, disse Fury.

Antes mesmo da luta acontecer no sábado, Fury já havia fechado acordo para sua próxima luta contra Oleksandr Usyk, que estava presente no evento na Arábia Saudita. Fury rapidamente mudou sua atenção para Usyk e se envolveu em um confronto direto no ringue, mas até ele admitiu que há uma boa chance de ver Ngannou novamente um dia no futuro.

“Eu gostaria de fazer isso de novo no futuro”, disse Fury. “Tenho certeza de que Francisco também gostaria de fazer isso. Nós temos esse homem [Oleksandr Usyk] para lidar a seguir e é isso que vem a seguir para nós.

“Ele é um homem menor que Francis. Eu sempre disse que Francisco era uma luta muito mais perigosa do que Oleksandr e é isso.”