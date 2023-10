U2 no The Sphere Las Vegas, experiência de concerto revolucionária

Reproduzir conteúdo de vídeo



O melhor uso de US$ 2,3 bilhões de todos os tempos… é a melhor maneira de descrever os shows de abertura do U2 no The Sphere Las Vegas, porque é literalmente diferente de qualquer outra experiência de show na Terra.

Peço desculpas aos Swifties e ao Beyhive, mas The Sphere – a maior estrutura esférica do mundo, com 580.000 m². grande tela LED de 30 cm – produz os visuais mais realistas, que se tornou o pano de fundo para dois shows do U2 neste fim de semana para lançar a residência de 3 meses da banda.



A tela gigante abrange quase todo o teatro e, embora Bono e a equipe tocou “Where the Streets Have No Name”… o público foi transportado para um deserto árido, mas é tão realista que você se sente como se estivesse no Burning Man – sem poeira e penicos. Provavelmente a mesma quantidade de drogas, embora… afinal ainda seja Vegas.



As imagens ofuscariam quase completamente a banda – o U2 tocou em um palco relativamente pequeno, em forma de toca-discos – exceto pelo fato de que eles eram frequentemente projetados na tela do The Sphere… que tem 360 pés de altura e 516 pés de largura. !!!



Há até um momento em que Bono puxa uma corda gigante, aparentemente conectada a um enorme balão… exceto que o balão é na verdade um gráfico projetado centenas de metros acima da banda.