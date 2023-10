UBER vai pagar R$ 1 MIL EXTRA a motoristas; veja como participar

Motoristas que atuam para a empresa Uber terão a oportunidade de ganhar R$ 1 mil extra, dentro do sistema da Missão Diamante. Trata-se de um saldo que vai ser depositado para alguns trabalhadores. Para ser elegível ao programa, é preciso ser da categoria diamante do programa Uber Pro.

Além disso, para ser elegível ao recebimento do saldo também vai ser preciso ter feito ao menos 1.500 pontos na Missão Diamante no período de 1º de julho e 30 de setembro deste ano. Tais pontos são cumulativos e computados a cada viagem realizada. Segundo a empresa, os pagamentos estão sendo feitos no decorrer desta primeira semana do mês de outubro.

A campanha em questão tem validade até o mês de julho de 2024. A ideia é clara: a Uber quer aumentar o número de corridas feitas pelo aplicativo. Em troca, a empresa pretende recompensar os motoristas que aceitam mais viagens.

“Parceiros convidados que atingirem e permanecerem na categoria Diamante do Uber Pro durante um ciclo do programa receberão um ganho promocional extra de até R$ 1.000 como forma de agradecimento pela fidelidade e preferência”, afirmou a Uber em nota.

Como participar

Para juntar estes pontos, o motorista precisa fazer a soma a cada viagem que faz pelo aplicativo. Para somar mais pontuação, ele precisa aceitar pelo menos 60% das corridas, além de manter um índice de cancelamento de, no máximo, 10% e uma avaliação superior a 4,85 estrelas. Tudo isso ajuda na pontuação.

A campanha em questão foi lançada em julho e é válida inicialmente apenas para algumas cidades. São elas:

São Paulo;

Rio de Janeiro;

Belo Horizonte;

Manaus;

Salvador;

Recife;

Fortaleza;

Belém.



Você também pode gostar:

Os pagamentos da Uber

A empresa explicou que os pagamentos do saldo extra de R$ 1 mil serão feitos a cada três meses, sempre na semana posterior ao término do ciclo de classificação. Mas a Uber destacou que cada motorista só poderá receber o saldo apenas uma vez.

O valor do pagamento pode variar de acordo com o local em que o motorista trabalha

Críticas

A promoção em questão vem gerando algumas críticas. A Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo (Amasp) disse que a medida que a Uber está tomando pode fazer com que os motoristas aumentem o seu nível de trabalho, fazendo com que os R$ 1 mil extras não sejam tão vantajosos.

“Esse tipo de promoção da Uber usa da fragilidade dos motoristas, devido às tarifas baixas proporcionadas pela própria empresa”, diz Eduardo Lima de Souza, presidente da entidade. “A promoção faz os motoristas aceitarem todas as corridas para fazer a plataforma melhorar sua imagem perante aos passageiros.”

Uber Diamante

De acordo com a empresa, o saldo extra de R$ 1 mil não é o único benefício concedido para as pessoas que atuam no Uber Diamante. Veja outros abaixo:

Desconto fixo no combustível dos Postos Ipiranga;

Uber Chip: plano de celular pré-pago a partir de R$ 35 por mês;

Viagens com passageiros VIP;

Prioridade em solicitações de viagens no aeroporto;

Suporte: No Aplicativo e por Telefone

Desconto exclusivo em mais de 5.000 academias

Descontos especiais para saúde

Aulas gratuitas de inglês com a Rosetta Stone

Destino Extra.

Uber fora do Brasil?

A Uber vai sair do Brasil? Para o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), a resposta é não. Segundo ele, não há chances de a empresa deixar o mercado nacional. Mas em audiência na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (4), ele frisou que se a empresa quiser deixar o país, quem vai perder é a própria Uber.

“A imprensa disse ‘e se a Uber sair do Brasil?” Falei primeiro que a Uber não vai sair do Brasil porque é o primeiro, o (mercado) número um da Uber é o Brasil. Segundo: agora, se caso queira sair, o problema é só da Uber, porque outros concorrentes ocuparão esse espaço, como é no mercado normal”, disse Luiz Marinho.