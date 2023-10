Uche Okoroha de ‘Love Is Blind não se arrepende de ter faltado à reunião do programa

TMZ. com

Estrela de “O Amor é Cego” Uche Okoroha não dispensou a grande reunião do programa para evitar o calor, ele fez isso por causa de seu trabalho… mas ele está nos contando por que está feliz por estar desaparecido.

Uche diz que o momento para a gravação da grande reunião da série Netflix foi bem no meio de uma grande oportunidade de negócios… então deixar de lado o reality show foi uma decisão fácil.

Os fãs da série sabem que o advogado de 34 anos apareceu como um vilão na última temporada… mas Uche diz que suas cenas foram editadas para fazê-lo parecer pior do que realmente era.

No reencontro, Aaliyah – a garota com quem ele quase ficou noivo – veio atrás dele, acusando-o de dizer aos membros do elenco que ela não era o tipo de garota que ele achava atraente… insinuando que ele não namora mulheres negras.