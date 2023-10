UDESC receberá inscrições a partir desta segunda-feira (2)

A Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) abrirá amanhã, dia 2 de outubro, as inscrições para o Vestibular de Verão 2024. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até 23h59 do dia 31 de outubro (horário de Brasília).

Esse é um dos principais processos seletivos realizados pela UDESC para ingresso nos cursos de graduação. As oportunidades são exclusivamente para ingresso no 1º semestre letivo do próximo ano.

Conforme divulgado pela UDESC, o Vestibular de Verão 2024 abrirá mais de mil vagas em 53 cursos gratuitos de graduação, sendo 49 presenciais e quatro na modalidade de Educação a Distância (EaD). Confira a seguir como se inscrever para concorrer às vagas ofertadas!

Vestibular de Verão 2024: Inscrições

A UDESC receberá as inscrições para o Vestibular de Verão 2024 exclusivamente de forma virtual. Portanto, para se inscrever, os interessados deverão acessar o site da universidade e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

Conforme estabelecido no edital, somente poderão participar dessa seleção os estudantes que estejam concluindo ou já tenham concluído o Ensino Médio.

Além de informar seus dados pessoais, os candidatos deverão no momento da inscrição escolher uma opção de curso de graduação e informar se deseja concorrer às vagas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

Para efetivar a inscrição, os candidatos não isentos deverão pagar a taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido no edital.



Processo de seleção: Provas

Conforme definido pela UDESC, os candidatos poderão concorrer às vagas por meio das seguintes formas: prova presencial, histórico escolar do ensino médio e pelas duas opções ao mesmo tempo, aumentando assim as chances de aprovação.

Os estudantes que optarem pela seleção via desempenho do ensino médio deverão enviar o histórico escolar com o registro das notas da 1ª, 2ª e 3ª série. Já aqueles que optarem pela seleção via vestibular tradicional, via aplicação de provas, responderão a uma avaliação composta a partir dos componentes curriculares do ensino médio.

De acordo com o cronograma, a UDESC aplicará as provas do Vestibular de Verão no dia 3 de dezembro. Além de questões objetivas de múltipla escolha, a universidade aplicará também uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Haverá locais de prova nas cidades para as quais há a oferta de vagas: Laguna, Balneário Camboriú, Ibirama, Chapecó, Pinhalzinho, Lages, São Bento do Sul, Joinville e Florianópolis.





Lista de obras literárias

A Coordenadoria de Vestibulares e Concursos da Udesc (Covest) já divulgou a lista de obras literárias cuja leitura é obrigatória para o Vestibular de Verão 2024. Os candidatos devem ler na íntegra as seguintes universidades:

Úrsula , de Maria Firmina dos Reis – Editora: Tipografia do Progresso;

, de Maria Firmina dos Reis – Editora: Tipografia do Progresso; Meu Livro de Cordel , de Cora Coralina – Editora: Global Editora e Distribuidora LTDA;

, de Cora Coralina – Editora: Global Editora e Distribuidora LTDA; A alma encantadora das ruas , de João do Rio – Editora: H. Garnier, Paris, França;

, de João do Rio – Editora: H. Garnier, Paris, França; 100 Crônicas escolhidas , de Rubem Braga – Global Editora e Distribuidora LTDA;

, de Rubem Braga – Global Editora e Distribuidora LTDA; Velhos, de Alê Motta – Editora: Reformatório.

Além de ler as obras, os candidatos deverão analisar as obras e os seus diferentes gêneros, bem como estudar o contexto histórico, social, cultural e estético de cada obra.

Oferta de vagas

A Udesc ainda não informou o número total de vagas ofertadas no Vestibular de Verão 2024, mas a instituição deve disponibilizar mais de mil vagas para ingresso em dezenas de cursos de graduação.

Entre os cursos ofertados podemos destacar os seguintes: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Ciência Contábeis, Enfermagem, Medicina, Engenharia Ambiental e Sanitária.

O edital de abertura do Vestibular de Verão 2024 também será publicado nesta segunda-feira, dia 2 de outubro.

Acesse o site da UDESC para mais detalhes.

