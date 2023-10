UEA divulga locais de prova do Vestibular 2023, acesso 2024

A Universidade Estadual do Amazonas (UEA) divulgou nesta sexta-feira, dia 6 de outubro, os locais de aplicação das provas do Vestibular e do SIS (Sistema de Ingresso Seriado), que visam o ingresso de novos alunos em 2024.

Segundo o cronograma, os candidatos com inscrições homologadas já podem conferir onde realizarão as provas. Para consultar os locais de prova, os candidatos deverão acessar o site da Fundação Vunesp e fazer login com o número de CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.

Após acessar a Área do Candidato, o estudante deverá clicar em “Local de Prova”. Haverá locais de provas nos municípios para os quais há oferta de vagas.

Vestibular e SIS

A UEA está realizando dois processos seletivos para o ingresso de novos alunos em 2024. Estão sendo ofertadas centenas de vagas em diversos cursos de graduação.

Puderam se inscrever no Vestibular os estudantes que têm o Ensino Médio completo. Já as três etapas do SIS receberam inscrições de estudantes que estão cursando uma das séries do Ensino Médio.

Provas



Você também pode gostar:

Para fins de classificação dos inscritos em ambos os processos seletivos, a UEA aplicará provas gerais para todos os candidatos. As avaliações serão compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, as provas do Vestibular 2023, acesso 2024, serão aplicadas nos dias 23 e 24 de outubro de 2023, com início às 13h em ambos os dias (horário de Manaus).

No primeiro dia, a UEA aplicará a Prova de Conhecimentos Gerais, enquanto no segundo dia os candidatos responderão as Provas de Conhecimentos Específicos e Redação.

Já a aplicação das Provas de Acompanhamento do SIS acontecerá no dia 22 de outubro de 2023. A composição dessas provas varia de acordo com a etapa, pois cada uma é referente a uma das três séries do Ensino Médio.

Em geral, as provas do Vestibular e do SIS abarcarão assuntos de Matemática, Língua Portuguesa, Filosofia, Sociologia, Inglês, Física, Química, Biologia, Geografia e História.

A UEA aplicou em 17 de setembro as Provas de Habilidade Específicas. Os resultados já estão disponíveis na página da Vunesp.

Orientações para as provas De acordo com as orientações do edital, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência mínima de uma hora do horário de início da aplicação. A UEA não permitirá a entrada de candidatos após o horário de fechamento dos portões: 12h50min (doze horas e cinquenta minutos), horário de Manaus. Além de chegar com antecedência, os candidatos deverão apresentar o documento original de identidade oficial com foto e levar caneta esferográfica transparente com tinta de cor preta.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, a UEA está ofertando 3.429 vagas para ingresso no 1º semestre de 2024 através do Vestibular. Do total das vagas, 1.155 são para os campi da UEA localizados na capital e outras 2.274 para os campi da universidade no interior do Amazonas.

Para o SIS, a oferta da UEA é de 2.257 vagas. Somente concorrerão a essas vagas os candidatos inscritos na 3ª etapa do SIS, pois se trata de um vestibular seriado. Do total dessas oportunidades, 770 são para a capital e 1.487 para o interior.

A UEA reserva parte das vagas ofertadas em ambos os processos seletivos de acordo com as suas políticas de ações afirmativas. Desse modo, há vagas exclusivas para estudantes que cursaram todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública, com percentual para autodeclarados negros e para pessoas com deficiência.

Resultado

De acordo com o cronograma a divulgação do resultado final do Vestibular e do SIS está prevista para o dia 7 de dezembro. Nessa data a universidade deve divulgar as listas de convocados em ambos os processos seletivos para a matrícula em 1ª chamada.

Acesse o site da UEA para mais detalhes.

Leia também UEMS abre período de inscrição para o Vestibular 2024; saiba mais detalhes.