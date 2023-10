UEA inicia aplicação de provas neste domingo (22)

A Universidade Estadual do Amazonas (UEA) inicia amanhã, dia 22 de outubro, a aplicação das provas dos processos seletivos para o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024: SIS e Vestibular. Estão sendo ofertadas mais de 5 mil vagas.

Segundo o cronograma, neste domingo (22) a UEA aplicará as provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2023, enquanto as provas do Vestibular 2024 serão aplicadas na segunda-feira, dia 23 de outubro. As provas da UEA serão aplicadas às 13h (horário local).

De acordo com a universidade, a aplicação acontecerá nas cidades de Manaus, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga, Tefé, Apuí, Barcelos, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Careiro Castanho, Carauari, Coari, Eirunepé, Humaitá, Ipixuna, Iranduba e Jutaí.

Haverá ainda provas em Lábrea, Manacapuru, Manicoré, Maués, Novo Airão, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo, Santo Antônio do Iça, São Gabriel da Cachoeira e São Sebastião do Uatumã.





Provas do SIS

Como mencionado, as provas do SIS serão aplicadas amanhã (22), com início às 13h. Os candidatos verão chegar aos locais de prova com antecedência, pois os portões de acesso serão fechados às 12h50 (horário de Manaus).

De acordo com as orientações do edital, os candidatos devem levar documento de identidade oficial e caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta, fabricada em material transparente. O edital indica ainda que somente será possível sair da sala às 16h.



As provas do SIS abarcarão assuntos sobre as seguintes disciplinas: Matemática, Língua Portuguesa, Filosofia, Sociologia, Inglês, Física, Química, Biologia, Geografia e História. As Provas de Acompanhamento variam de acordo com a etapa, pois cada uma é referente a uma das três séries do Ensino Médio.

Serão, ao todo, 12 questões objetivas de múltipla escolha de Linguagens, 16 de Ciências Humanas e 32 de Ciências da Natureza e Matemática para todas as etapas. A UEA aplicará também uma prova de redação para os inscritos na 2ª e na 3ª fase do SIS.

Provas do Vestibular

De acordo com o cronograma, as provas do Vestibular 2023, acesso 2024, estão marcadas para os dias 23 e 24 de outubro de 2023. Em ambos os dias, a aplicação terá início às 13h em ambos os dias (horário de Manaus).

No primeiro dia, a UEA aplicará a Prova de Conhecimentos Gerais, enquanto no segundo dia os candidatos responderão as Provas de Conhecimentos Específicos e Redação.

De acordo com o edital, ao todo, os candidatos responderão a 84 questões sobre Conhecimentos Gerais e 36 questões sobre Conhecimentos Específicos, a depender do curso escolhido na inscrição. Além disso, os candidatos responderão a uma prova de Redação.

Os candidatos já podem consultar os locais de prova. Para conferir onde realizarão o exame, é necessário acessar o Cartão de Convocação que será disponibilizado na Área do Candidato, no site da Vunesp.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, a oferta total da UEA para o Vestibular é de 3.429 vagas para ingresso no 1º semestre de 2024, sendo 1.155 são para as unidades da UEA na capital e outras 2.274 para os campi da universidade no interior do Amazonas.

Para os aprovados na 3ª etapa do SIS, a oferta da UEA é de 2.257 vagas. Do total dessas oportunidades, 770 são para a capital e 1.487 para o interior.

A universidade reserva parte das vagas para estudantes egressos de escolas públicas, para negros e para pessoas com deficiência. Os candidatos deverão apresentar documentos comprobatórios para ter direito às vagas reservadas.

A divulgação do resultado final do Vestibular e do SIS, com a classificação final dos candidatos, está prevista para o dia 7 de dezembro.

Para mais informações, acesso o site da UEA.

