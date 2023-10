UEG divulga inscrições para Processo Seletivo Especial de Refugiados 2024

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) divulgou nesta semana o edital de abertura referente ao Processo Seletivo Especial 2024, voltado para a seleção de Refugiados e portadores de visto/acolhido humanitário no Brasil.

De acordo com o documento, o período de inscrição para o PSE Refugiados 2024 foi aberto na última terça-feira, dia 17 de outubro. Os interessados poderão se inscrever até as 23h59 do dia 6 de novembro.

Será reconhecido como portador de visto/acolhido humanitário todo indivíduo que seja apátrida ou nacional de qualquer país em situação de: instabilidade institucional grave ou iminente; conflito armado; calamidade de grande proporção; violação grave aos direitos humanos ou ao direito internacional humanitário.

Veja a seguir como se inscrever e mais detalhes sobre o processo de seleção de pessoas refugiadas e de portadores de visto/acolhido humanitário no Brasil.

Inscrições abertas

Conforme estabelecido no edital, a UEG está recebendo as inscrições para o PSE Refugiados 2024 exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados deverão acessar o site do Núcleo de Seleção da UEG e preencher o formulário de inscrição disponibilizado.

O edital destaca que a inscrição somente poderá ser feita através de número de CPF. Portanto, poderão se inscrever somente os refugiados que já possuem o número do Cadastro de Pessoas Físicas.

No momento da inscrição, o candidato deverá informar todos os dados pessoais, escolares e de contato. Além disso, é também no momento da inscrição que os candidatos devem escolher uma opção de curso de graduação.



Além disso, o candidato deverá informar a cidade na qual deseja realizar as provas, a língua estrangeira moderna de sua opção e as respostas do questionário socioeconômico e cultural.

As inscrições são totalmente gratuitas, de modo que, para se inscrever, basta enviar todas as informações solicitadas no requerimento eletrônico dentro do prazo.

PSE Refugiados 2024: Provas

A classificação dos candidatos inscritos nesse processo seletivo será estabelecida a partir das notas obtidas pelos participantes em avaliação aplicada pela UEG de forma presencial.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do PSE Refugiados 2024 está marcada para o dia 3 de dezembro de 2023. As provas serão aplicadas em uma única fase, no horário das 13h10min às 17h10min (horário de Brasília).

A UEG aplicará duas provas, sendo uma objetiva e uma prova de redação. A prova objetiva abarcará conhecimentos das seguintes áreas: Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol); Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; Biologia; Física; Geografia; História; Sociologia; Filosofia; Matemática; Química; e Artes.

Locais de prova

Conforme estabelecido no edital, a UEG divulgará os locais de prova no dia 29 de novembro de 2023. Os candidatos poderão consultar onde realizarão o exame no site do Núcleo de Seleção.

O edital indica ainda que os locais de prova serão nos seguintes municípios: Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Campos Belos, Ceres, Formosa, Goianésia, Goiânia (Eseffego/Laranjeiras), Goiás, Inhumas, Ipameri, Iporá, Itapuranga,

Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Jussara, Luziânia, Minaçu, Morrinhos, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio, Porangatu, Quirinópolis, Santa Helena de Goiás, São Luís de

Montes Belos, Senador Canedo, Trindade e Uruaçu.

Oferta de vagas

De acordo com a UEG, a oferta total para o PSE Refugiados 2024 é de 98 vagas, distribuídas entre 31 opções de cursos de graduação.

Há vagas para os seguintes cursos: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Cinema e Audiovisual, Design de Moda, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Farmácia, Física, Fisioterapia, Geografia, História, Letras Português/Inglês, Logística, Matemática, Medicina Veterinária, Pedagogia, Psicologia, Química Industrial, Química, Redes de Computadores, Sistemas de Informação e Zootecnia.

Acesse o edital do PSE 2024 na íntegra para mais detalhes.

