UEG realiza neste domingo (29) a aplicação das provas

A aplicação das provas do Vestibular UAB 2024/1 da Universidade Estadual de Goiás (UEG) acontecerá neste domingo, dia 29 de outubro. A aplicação acontecerá no período da tarde, das 13h10 às 17h10 (horário de Brasília).

De acordo com o edital, o Vestibular UAB 2024/1 da UEG tem como objetivo selecionar novos alunos para o preenchimento de vagas em diversos cursos de graduação ministrados a distância. Os cursos na modalidade de Educação a Distância (EAD) estão sendo ofertados da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Os candidatos inscritos no processo seletivo já podem consultar onde realizarão as provas por meio do site no Núcleo de Seleção. De acordo com a UEG, os locais de prova serão nos municípios para os quais há oferta de vagas.

Nesse sentido, a aplicação acontecerá nas cidades de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Caldas Novas, Cavalcante, Formosa, Itumbiara, Jaraguá, Mineiros, Niquelândia Pirenópolis, Posse, São Simão, Santo Antônio do Descoberto, Santa Helena de Goiás, São Miguel do Araguaia e Uruana.

Composição das provas

Conforme estabelecido no edital, a UEG aplicará uma prova composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. Além de uma prova objetiva, os candidatos responderão a prova discursiva com a proposta de escrita de redação em Língua Portuguesa.

De acordo com o edital, a prova objetiva constará de 52 questões de múltipla escolha, com a seguinte composição:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 13 questões;

Matemática e suas Tecnologias: 13 questões;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 13 questões;

Ciências Humanas e suas Tecnologias: 13 questões.

Orientações para as provas



No dia da aplicação das provas, os candidatos deverão se apresentar aos locais de prova com antecedência mínima de uma hora do horário de início, pois a UEG não permitirá o acesso de estudantes após o fechamento dos portões.

De acordo com as orientações da universidade, além de chegar cedo, os candidatos deverão, obrigatoriamente, apresentar documento oficial de identificação com foto para ter o acesso liberado aos locais de prova. Para responder às provas, os candidatos devem levar caneta esferográfica fabricada em material transparente.

Vagas ofertadas

De acordo com o edital, estão sendo ofertadas 1.110 (mil cento e dez) vagas por meio do Vestibular UAB 2024/1. As oportunidades visam o ingresso de novos alunos exclusivamente no primeiro semestre de 2024. O edital indica ainda que as vagas estão distribuídas entre os seguintes cursos de graduação: Ciências Biológicas, História e Pedagogia.

A UEG reserva de parte das vagas para o cumprimento das políticas de ações afirmativas. Desse modo, há oportunidades exclusivas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública e para candidatos negros (pretos e pardos), indígenas, quilombolas e para pessoas com deficiência (PcD).

Resultados

De acordo com o cronograma, a UEG divulgará os gabaritos da prova objetiva ainda no dia 28 de outubro, logo após o encerramento da aplicação. Os candidatos poderão interpor recurso no prazo de 24h horas para contestar o gabarito e o caderno de provas.

A publicação do resultado preliminar do Vestibular UAB 2024/1 está marcada para o dia 29 de novembro, com o recebimento de recursos nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, exclusivamente on-line, por meio do site da UEG.

Após a análise dos recursos, a UEG publicará o resultado final em 11 de dezembro. Na mesma data a universidade deve divulgar a 1ª chamada de convocados para as matrículas, além das orientações e documentos necessários para o registro acadêmico.

Acesse o edital de abertura para mais informações.

