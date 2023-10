UEL aplica provas da primeira fase neste domingo (29)

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) é uma instituição de ensino superior pública com sede principal na cidade de Londrina, Paraná.

O processo seletivo da UEL está em andamento e os candidatos inscritos devem ficar atentos: a primeira fase do Vestibular 2024 acontece neste domingo, dia 29 de outubro.

Assim, para que você possa entender como a prova irá funcionar e quais deverão ser os seus próximos passos, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular 2024 da UEL. Vamos conferir!

Vestibular UEL 2024: primeira fase acontece neste domingo

A UEL irá aplicar as provas da primeira fase do Vestibular 2024 neste domingo, 29 de outubro, das 14h às 18h. O exame será realizado de forma presencial nas nas cidades de Londrina, Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama, todas no estado do Paraná.

As provas serão formadas por 60 questões objetivas sobre as disciplinas de Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia.

Os candidatos já podem conferir o ensalamento referente às provas da primeira fase, divulgado pela COPS/UEL, responsável pelo processo seletivo, no dia 20 de outubro. Para visualizar o ensalamento, os candidatos devem entrar no site da COPS/UEL e realizar login com número de CPF e senha cadastrados durante a inscrição.

Ficou com alguma dúvida sobre as provas da primeira fase? Acesse o Manual do Candidato do Vestibular 2024 para mais informações sobre o processo seletivo.



Vestibular UEL 2024: próximas etapas

O gabarito preliminar da primeira fase do Vestibular da UEL será divulgado às 21h do dia 29 de outubro e todos os candidatos poderão enviar recursos até o dia 31 do mesmo mês.

Após a análise das solicitações enviadas pelos participantes, a UEL irá divulgar a versão definitiva do gabarito da primeira fase no dia 08 de novembro. Por fim, os candidatos poderão acessar o resultado desta etapa do Vestibular 2024 no dia 13 de novembro, a partir das 17h.

Conforme previsto pelo edital do processo seletivo, todos os candidatos aprovados na primeira fase da seleção deverão participar também da segunda etapa do Vestibular 2024 da UEL, que será aplicada em dois dias diferentes: 26 e 27 de novembro. Veja a divisão das provas a seguir:

26 de novembro , das 14h às 18h: Prova de Línguas e Literaturas: Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e , das 14h às 18h: Prova de Línguas e Literaturas: Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação

27 de novembro, das 14h às 18h: Prova Discursiva de Conhecimentos Específicos.

Além dessas provas, os participantes que optaram pelos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico irão realizar uma prova de habilidades específicas no dia 28 de novembro, das 8h às 11h e das 14h às 18h.

Vestibular UEL 2024: lista de livros obrigatórios

Os candidatos que irão participar das provas do Vestibular 2024 deverão ler os livros escolhidos para compor a lista de leituras obrigatórias do processo seletivo. Veja quais foram as obras literárias selecionadas para esta edição:

Contos novos, de Mário de Andrade;

Quarto de Despejo , de Carolina Maria de Jesus;

O seminarista, de Bemardo Guimarães;

Histórias que os jornais não contam, de Moacyr Scliar;

Niketche, de Paulina Chiziane;

O rei da vela, de Oswald de Andrade;

Torto arado, de ltamar Vieira Junior;

Melhores poemas, de Fernando Pessoa

Chove sobre minha infância, de Miguel Sanches Neto;

Cartas chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga

Vestibular UEL 2024: oferta de vagas

Segundo as estatísticas divulgadas pela COPS/UEL, mais de 16 mil candidatos se inscreveram nesta edição do processo seletivo, em que estão sendo oferecidas 2.541 vagas para 52 cursos de graduação diferentes.

A COPS/UEL também já divulgou a concorrência do Vestibular 2024. Nesta edição do processo seletivo, o curso mais concorrido é Medicina, com 126 candidatos por vaga. O curso menos disputado pelos candidatos, por sua vez, é Arquivologia, com 0,28 candidatos por vaga.