UEMA abre mais de 800 vagas em cursos de especialização EaD

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) está com inscrições abertas para diversos cursos superiores de especialização ofertados na modalidade de Educação a Distância (EaD). As oportunidades estão sendo ofertadas por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Estão com inscrições abertas a especialização em Educação Especial/ Educação Inclusiva, com a oferta de 540 vagas, e a especialização em Psicologia da Educação, com 270 vagas disponíveis.

De acordo com os editais, poderão se inscrever para concorrer a essas vagas somente os profissionais da educação, com graduação completa em curso de licenciatura reconhecido pelo Ministério da Educação. Confira a seguir como se inscrever e mais detalhes sobre ambos os cursos!

Inscrições abertas

Conforme cronograma estabelecido pela UEMA, as inscrições para os processos seletivos de ambos os cursos serão recebidas até as 23h59 do dia 13 de outubro (horário de Brasília).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do preenchimento de formulário eletrônico. Nesse sentido, os interessados devem acessar o site da UEMA, clicar no curso de interesse e preencher requerimento de inscrição.

A universidade recomenda que os candidatos leiam os editais na íntegra antes de realizar a inscrição. É necessário estar ciente de todas as regras e procedimentos, além dos pré-requisitos de participação.

Para ambos os cursos, o valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais). Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa até o dia 14 de outubro.



Você também pode gostar:

Pré-requisitos para participação

Ainda conforme indicado nos editais, a UEMA estabelece os seguintes requisitos para participar dos cursos de especialização EaD:

1. Ser portador de diploma de curso de Licenciatura expedido por Instituição de Ensino

reconhecida pelo MEC;

reconhecida pelo MEC; 2. Ter acesso à Internet de forma contínua e conhecimento para utilizar as ferramentas

tecnológicas;

tecnológicas; 3. Ter disponibilidade e recursos para participar dos encontros presenciais aos finais de semana quando agendados previamente pela Coordenação do Curso;

4. Residir em município do Estado do Maranhão.

Sobre os cursos

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Especial/Educação Inclusiva conta com duração de 18 meses e carga horária de 465 horas. Apesar de ser EaD, o curso contará com encontros presenciais obrigatórios, principalmente com fins avaliativos.

Portanto, além do conteúdo virtual, o aluno também deverá participar de encontros presenciais no polo no qual estiver matriculado. A escolha do polo deverá ser feito no momento da inscrição.

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes polos de apoio presencial: Barra do Corda, Caxias, Coelho Neto, Grajaú, Imperatriz, Santa Inês, São Bento, São Luís e Viena. Acesse o edital na íntegra para mais informações.

Já Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Psicologia da Educação contará com carga horária total de 450 horas, incluindo o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A duração será de 18 meses.

O curso também contará com encontros presenciais obrigatórios. De acordo com o edital, no momento da inscrição, os candidatos deverão escolher entre um desses polos de apoio presencial: Barra do Corda, Caxias, Coelho Neto, Grajaú, Imperatriz, Santa Inês, São Bento, São Luís e Viana. Confira aqui o edital para mais detalhes.

Seleção

Conforme indicado nos editais, a classificação dos candidatos inscritos para ambos os cursos se dará por meio de Análise de Títulos e Documentos. Portanto, no momento da inscrição, o interessado deverá enviar em anexo todos os documentos listados no edital.

Os editais estabelecem ainda que a seleção acontecerá em etapa única e

classificatória. Para fins de pontuação, serão consideradas as comprovações dos últimos 5 (cinco) anos.

Sobre o Sistema UAB

O Sistema UAB tem como objetivo levar a universidade pública a locais distantes e isolados do país. Através do programa, o governo federal e entes federativos promovem parceria com instituições de ensino superior para a oferta de cursos de graduação e de pós-graduação na modalidade EaD.

Leia também Uesb publica edital de abertura do Vestibular 2024; veja período de inscrição e como solicitar a isenção da taxa.