UEMA publica hoje (4) resultado do Vestibular EAD 2023

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) divulga nesta quarta-feira, dia 4 de outubro, o resultado final do Vestibular 2023 para cursos de graduação ofertados na modalidade de Educação a Distância (EaD). Nesse sentido, os candidatos poderão conferir a classificação geral e a lista de convocados em 1ª chamada no site da UEMA a partir de hoje.

Além de divulgar o resultado final do Vestibular EaD 2023, a UEMA deve divulgar as orientações para as matrículas. Portanto, os candidatos devem ficar atentos aos prazos para o registro acadêmico.

Entre os documentos solicitados para o registro acadêmico, a UEMA solicita o certificado de conclusão do ensino médio e o respectivo histórico escolar, além de documentos de identificação (RG e CPF).

Sobre o Vestibular EAD 2023

Ao todo, a UEMA está ofertando 1.020 (mil e vinte) vagas para o ingresso de novos alunos por meio do Vestibular EaD 2023. As oportunidades estão distribuídas por polos de apoio presencial da universidade localizados em 23 municípios.

Desse modo, as vagas estão distribuídas entre as seguintes unidades: Alto Parnaíba, Anapurus, Arari, Bom Jesus das Selvas, Cândido Mendes, Coelho Neto, Coroatá, Codó, Dom Pedro, Fortaleza dos Nogueiras, Humberto de Campos, Imperatriz, Lago da Pedra, Loreto, Nina Rodrigues, Paraibano, Penalva, Pinheiro, Viana, Porto Franco, Santa Quitéria do Maranhão, São Luís e Timbiras.

O edital indica ainda que as oportunidades são para três cursos de graduação EAD:

Licenciatura em Filosofia,

Licenciatura em Pedagogia

Tecnologia em Gestão Comercial.



Sobre as provas

Para fins de classificação dos candidatos, a UEMA aplicou provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. Conforme definido previamente em edital, a UEMA aplicou as provas do Vestibular EaD 2023 no dia 27 de agosto (domingo), no período da tarde, das 13h às 18h.

A aplicação aconteceu nas cidades de Alto Parnaíba, Anapurus, Arari, Bom Jesus das Selvas, Cândido Mendes, Coelho Neto, Coroatá, Codó, Dom Pedro, Fortaleza dos Nogueira, Humberto de Campos e Imperatriz.

A UEMA aplicou uma prova objetiva composta por 44 questões de múltipla escolha. As questões abarcaram assuntos sobre as seguintes disciplinas: Matemática, Química, Física, Biologia, História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Língua Portuguesa, Literatura, Língua Inglesa e Língua Espanhola.

Além de aplicar questões objetivas, a universidade exigiu também a elaboração de uma redação em Língua Portuguesa. Na prova de redação, a UEMA solicitou a produção de um texto do tipo dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema: “Cidadania: Uma conquista difícil para os dias de hoje?“

Reserva de vagas

Parte das vagas ofertadas nesse processo seletivo estão reservadas de acordo com as políticas de ações afirmativas da UEMA.

Nesse sentido, a universidade reserva 10% do total das vagas para candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) e 5% para pessoas com deficiência (PcD). Os candidatos puderam escolher por participar da seleção através do sistema de cotas no momento da inscrição.

De acordo com as regras estabelecidas no edital, em caso de aprovação dentro do sistema de vagas, os candidatos deverão comprovar os critérios para garantir o seu direito à vaga.

Acesse o edital do Vestibular EAD para mais detalhes.

Sobre a UEMA

Tendo sido fundada em 1981, a UEMA é a primeira universidade Estadual do Maranhão. Sediada em São Luís (capital), a instituição está presente em todo o estado, contando com unidades em mais de 20 cidades do interior.

Além dos tradicionais cursos de graduação presenciais, a UEMA oferta também cursos de graduação a distância e cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado). A universidade conta com diversas formas de ingresso, democratizando o acesso ao ensino superior.

