UEMG divulga datas do Vestibular 2024; veja período de inscrição

A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) divulgou o cronograma completo do Vestibular 2024, que visa a seleção de novos alunos para ingresso em diversos cursos de graduação, no primeiro semestre letivo do próximo ano.

A UEMG é uma das principais instituições de ensino superior públicas do Estado de Minas Gerais, sendo o vestibular tradicional a principal forma de ingresso nos seus cursos de graduação.

Desse modo, o Vestibular 2024 é uma ótima oportunidade para os estudantes que estão concluindo ou têm o ensino médio completo e que desejam ingressar no ensino superior de forma gratuita. A publicação do edital, com todas as regras e procedimentos do processo seletivo, está prevista para o dia 18 de outubro.

Confira a seguir as principais datas do processo seletivo e como se inscrever para concorrer às vagas!

Período de inscrição

De acordo com o cronograma publicado, a UEMG receberá as inscrições para o Vestibular 2024 a partir do dia 25 de outubro.

O cronograma estabelece ainda que as inscrições para no processo seletivo através das Cotas seguem abertas até 6 de novembro de 2023. Para a Ampla Concorrência as inscrições serão recebidas até o dia 28 de novembro de 2023.

Como acontece tradicionalmente, as inscrições serão recebidas exclusivamente de forma virtual, por meio do preenchimento de formulário eletrônico de inscrição. No momento do cadastro, os candidatos deverão escolher uma opção de curso de graduação/ campus e a opção de língua estrangeira para a prova.



Para efetivar a inscrição, os candidatos deverão pagar a taxa de inscrição, cujo valor ainda não foi divulgado. A UEMG divulgará o valor da taxa e o prazo para o seu pagamento da taxa por meio da publicação do edital de abertura.

Vestibular 2024: Provas

Para fins de classificação dos candidatos, a UEMG aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. A aplicação acontecerá de forma presencial, em locais de prova nos municípios para os quais há oferta de vagas.

Ainda de acordo com o cronograma, a aplicação das provas de conhecimentos gerais do Vestibular 2024 estão marcadas para o dia 17 de dezembro. Os candidatos deverão escolher no momento da inscrição a cidade na qual deseja fazer as provas.

Além de uma prova composta por questões objetivas de múltipla escolha, os candidatos deverão responder ainda uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Tradicionalmente, a prova objetiva conta com cerca de 50 questões sobre conteúdos de Física, Matemática, História, Química, Biologia, Geografia, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol). Além disso, a universidade aplicou uma Prova de Redação em Língua Portuguesa.

Além disso, haverá ainda testes específicos para os candidatos a alguns cursos. Nesse sentido, os interessados em uma vaga no curso de Música passarão pela Prova de Habilidades Específicas no dias 3 e 4 de fevereiro.

Oferta de vagas

A UEMG ainda não publicou o número total de vagas ofertadas através do Vestibular 2024. A expectativa é de que a universidade oferte mais de 2 mil vagas em dezenas de cursos de graduação. A UEMG conta com a oferta de mais de 100 opções de cursos superiores.

Haverá reserva de vagas de acordo com as ações afirmativas da UEMG. Desse modo, haverá vagas exclusivas para estudantes egressos da rede pública de ensino, para estudantes de baixa renda, pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência.

Principais datas do Vestibular 2024

Divulgação do edital : 18 de outubro;

: 18 de outubro; Período de inscrições : Cotas : de 25 de outubro a 6 de novembro de 2023; Ampla Concorrência : de 25 de outubro a 28 de novembro de 2023.

: Prova de Conhecimentos Gerais : 17 de dezembro de 202;

: 17 de dezembro de 202; Prova Específica de Música: 03 e 04 de fevereiro de 2024.

Acesse o site da UEMG para mais informações.

