UEPA recebe inscrições para mias de 3,5 mil vagas

A Universidade Estadual do Pará (UEPA) já abriu o período de inscrição para o Vestibular 2024, que visa a seleção de novos alunos para cursos de graduação ministrados de forma presencial. De acordo com o cronograma, a UEPA receberá as inscrições para até as 23h59 do dia 9 de novembro (horário de Brasília).

Estão sendo ofertadas mais de 3,5 mil vagas para o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024.

Poderão concorrer às vagas ofertadas estudantes que tenham o Ensino Médio completo e ou que estão concluindo essa etapa da educação formal ainda neste ano. Veja a seguir como se inscrever e mais detalhes sobre o processo seletivo!

Vestibular 2024: Como se inscrever?

De acordo com edital, a UEPA está recebendo as inscrições de forma virtual. Nesse sentido, para se inscrever, o candidato deverá acessar o site da UEPA para e preencher o formulário eletrônico de inscrição.

No ato da inscrição, os candidatos deverão informar todos os dados pessoais, escolares e de contato. Além disso, é necessário informar a opção de curo de graduação escolhida, considerando o campus de oferta.

É também durante a inscrição que os candidatos deverão informar se desejam participar da seleção em ampla concorrência ou por meio do sistema de cotas, que contempla egressos de escolas públicas.

Após preencher e enviar as informações, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição. De acordo com o edital, o valor da taxa é de R$ 100,00 (cem reais). O prazo para os pagamentos segue aberto até o dia 10 de novembro.



Isenção da taxa

De acordo com o edital, a UEPA prevê a concessão de isenção da taxa de inscrição para alguns grupos de candidatos. Para solicitar o benefício, os candidatos deverão estar inclusos em um dos seguintes grupos:

Candidatos que concluíram, ou estão concluindo em 2023, o Ensino Médio em instituições pública de ensino localizadas no Estado do Pará;

Pessoas com deficiência (PcD);

Servidores da UEPA ou seus dependentes legais;

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Segundo o cronograma, a UEPA divulgará o resultado preliminar dos pedidos de isenção no dia 1º de novembro, cabendo a interposição de recursos. O resultado final está previsto para o dia 6 do mesmo mês.

Vestibular 2024: Seleção

Conforme estabelecido no edital, a UEPA não aplicará novas provas nesse processo seletivo. A classificação dos candidatos será estabelecida a partir do desempenho dos candidatos na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Portanto, somente poderão participar do Vestibular 2024 da UEPA os estudantes que estão inscritos no Enem 2023. O Inep já recebeu as inscrições para essa edição do exame. Cerca de 3,9 milhões de estudantes se inscreveram no exame. O Inep aplicará as provas nos dias 5 e 12 de novembro.

A UEPA usará as notas obtidas pelos candidatos em todas as quatro provas objetivas do Enem 2023 e também na prova de redação. O resultado final do Vestibular 2024 será liberado após o Inep liberar os desempenhos do exame. De acordo com o Inep, o resultado do Enem 2023 será divulgado em janeiro de 2024.

Oferta de vagas

Ao todo, a UEPA está ofertando 3,5 mil vagas para ingresso no 1º semestre letivo de 2024. São 1.438 vagas para a capital Belém e outras 2.148 vagas para cidades do interior do Pará.

De acordo com o cronograma, metade das vagas estão sendo ofertadas em ampla concorrência. A outra metade está reservada para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino, com percentual para pretos, pardos e indígenas.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

