UEPG divulga concorrência do Vestibular 2023, ingresso 2024

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) divulgou a concorrência referente ao Vestibular 2023, que visa o ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo de 2024. De acordo com os dados da UEPG, ao todo, 8.736 estudantes se inscreveram nesta edição.

Os dados indicam ainda que o curso mais concorrido do Vestibular 2023, ingresso 2024, é o de Medicina (período integral), com proporção de 90,8 candidatos por vaga (c/v).

Em seguida, vem Licenciatura em Educação Física, com 18,2 de concorrência; Licenciatura em Ciências Biológicas Noturno é o terceiro mais concorrido, com média de 11,8 c/v; Engenharia de Software vem em seguida, com 11,5 de proporção. Já o quinto curso mais concorrido é o de Licenciatura em História, com 9,6 c/v.

De acordo com o chefe da Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS), Edson Luís Marchinski, o número de inscritos representa um aumento na participação:

“O Vestibular 2023 mostra que estamos retornando aos números de candidatos antes da pandemia, o que demonstra um aumento no interesse pelos cursos superiores. Em comparação ao Vestibular de 2022, tivemos um acréscimo de 16% no número de candidatos”.

Ainda quanto ao número de candidatos, os dados indicam que, do total dos inscritos, 57,88% cursaram todo o Ensino Médio em escola pública e 60,48% não frequentaram cursinhos preparatórios. Cerca de metade dos candidatos estão realizando o vestibular primeira vez.

Além disso, a maioria dos candidatos tem entre 17 e 18 anos (53,29%) e reside em Ponta Grossa (50,17 %). Cerca de 80% dos inscritos têm casa própria e 93% residem em zona urbana.



Vestibular UEPG: Provas

De acordo com o edital, a UEPG estabelecerá a classificação dos candidatos a partir das notas por eles obtidas em prova composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

A aplicação da provas está marcada para o dia 26 de novembro de 2023, um domingo, em dois turnos. Ainda conforme o edital, os locais de prova serão em quatro cidades: Ponta Grossa, Curitiba, Maringá e Cascavel.

As provas vocacionadas acontecerão no turno da manhã, com início das provas às 8h45. A abertura dos portões no período da manhã será às 8h, com fechamento às 8h30. À tarde, a UEPG aplicará as provas de conhecimentos gerais e de redação. A aplicação começará às 14h15, com a abertura dos portões às 13h30 e fechamento às 14h.

As provas serão sobre assuntos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Biologia, Física, Química, Matemática, História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Língua Estrangeira.

Lista de obras obrigatórias

“Clara dos Anjos”, de Lima Barreto;

“Olhos d’´Água”, de Conceição Evaristo; “

Torto Arado”, de Itamar Vieira Junior;

“Sentimento do Mundo”, de Carlos Drumond de Andrade;

“Ay Kakyri Tama: Eu moro na cidade”, de Marcia Wayna Kambeba.

Oferta de vagas

Ao todo, a UEPG está ofertando 1.495 vagas para ingresso em 39 cursos da graduação presenciais. As oportunidades são exclusivamente para o 1º semestre de 2024 e estão distribuídas entre cursos ministrados nos campi de Ponta Grossa e de outros municípios.

Conforme estabelecido no edital, parte das vagas estão reservadas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino, com recorte de renda, e percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

Resultado

De acordo com o cronograma, a UEPG divulgará os gabaritos preliminares em 26 de novembro, a partir das 20h, cabendo a interposição de recursos, de forma virtual.

Já a publicação dos resultados do Vestibular 2023, ingresso 2024, está prevista para o dia 22 de dezembro. Na mesma data a universidade deve divulgar a lista de convocados para as matrículas em 1ª chamada e as orientações para o registro acadêmico.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

