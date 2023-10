UERJ encerra inscrições para Exame Discursivo do Vestibular 2024

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) é uma instituição de ensino superior pública com sede principal na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

As inscrições para o Exame Discursivo, última etapa do Vestibular 2024, estão abertas. Porém, os candidatos devem ficar atentos: o período de inscrições termina nesta quarta-feira, dia 04 de outubro.

Asim, para que você ainda consiga realizar a sua inscrição, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo que você precisa saber sobre o Exame Discursivo do Vestibular da UERJ. Vamos conferir!

Exame Discursivo Vestibular UERJ: inscrições terminam nesta quarta (04)

Conforme previsto pelo calendário oficial do processo seletivo, o período de inscrições para a próxima etapa do Vestibular 2024 da UERJ termina nesta quarta-feira, dia 04 de outubro.

Segundo as informações que já foram divulgadas, poderão participar do Exame Discursivo somente os participantes que alcançaram pontuação mínima de 40% na 2º etapa do Exame de Qualificação.

Todas as inscrições poderão ser feitas somente de forma online por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível no site do Vestibular da UERJ. Para dar início ao procedimento de inscrição, os estudantes deverão realizar login ou cadastro no site da UERJ.

Também é necessário ressaltar que o prazo para participar da seleção através do sistema de reserva de vagas (cotas) também começa nesta quinta-feira. Os estudantes deverão se inscrever até o esta quinta-feira, dia 05 de outubro.



Você também pode gostar:

Ficou com alguma dúvida e quer saber mais? Acesse o edital do Exame Discursivo do Vestibular da UERJ e consulte mais informações.

Exame Discursivo Vestibular UERJ: taxa de inscrição

Será preciso pagar uma taxa de inscrição de R$ 120,00 para participar do Exame Discursivo da UERJ. O pagamento poderá ser efetuado até esta quinta-feira, 05 de outubro.

Porém, os candidatos que foram contemplados com a isenção da taxa de inscrição nas etapas anteriores do Vestibular da UERJ 2024 não precisarão realizar o pagamento da taxa para participar do Exame Discursivo.

Exame Discursivo Vestibular UERJ: funcionamento

O Exame Discursivo da UERJ prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos. O exame será aplicado no dia 03 de dezembro e será composto por uma proposta de redação e por questões discursivas sobre tópicos diversos de disciplinas estudadas ao longo do ensino médio.

A lista de conteúdos programáticos que serão abordados pelas questões do Exame Discursivo já foi divulgada pela UERJ. Além disso, para essa etapa do Vestibular da UERJ, os candidatos deverão ler os livros que foram selecionados para fazer parte da lista de leituras obrigatórias do vestibular da UERJ. Para a prova de Língua Portuguesa e Literaturas do exame discursivo recomenda-se a leitura de “Coração, cabeça e estômago”, de Camilo Castelo Branco e para a prova de redação, por sua vez, a leitura de “O menino do pijama listrado”, do autor John Boyne.

Os locais de prova poderão ser consultados a partir do dia 16 de outubro, quando o cartão de confirmação de inscrição dos participantes será divulgado.

Exame Discursivo Vestibular UERJ: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular 2024, a UERJ está oferecendo 6.436 vagas para diversos cursos de graduação ministrados em unidades diferentes da instituição.

Um dos maiores destaques é o curso de graduação em Medicina, com 40 vagas para a unidade de Cabo Frio e 104 para a unidade do Rio de Janeiro.

Exame Discursivo Vestibular UERJ: divulgação do resultado final

A classificação geral com os nomes dos candidatos aprovados no Exame Discursivo da UERJ será divulgada no dia 12 de janeiro de 2024. O documento poderá ser acessado no site dos vestibulares da UERJ e não será preciso realizar login ou cadastro no site para consultar o documento.