UESB abre período de inscrição para o vestibular 2024

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) abriu nesta quinta-feira, dia 5 de outubro, o período de inscrição para o Vestibular 2024. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos nos cursos de graduação, no primeiro semestre letivo do próximo ano.

De acordo com o cronograma, a UESB receberá as inscrições até às 23h59 do dia 31 de outubro (horário de Brasília). Conforme indicado no edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 110,00 (cento e dez reais).

Estão sendo ofertadas mais de 900 vagas para ingresso em cursos de graduação de diversas áreas. Poderão concorrer às vagas os estudantes que tenham o Ensino Médio completo ou que estão em vias de concluir essa etapa da educação formal. Confira a seguir como concorrer às vagas e como será o processo de seleção da UESB!

Como se inscrever?

Conforme as orientações da UESB, os interessados em participar da seleção devem se inscrever de forma virtual, exclusivamente por meio do site da UESB. Para realizar a inscrição, os candidatos devem preencher o formulário eletrônico de inscrição e efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

No ato da inscrição, além de informar todos os dados pessoais, escolares e de contato, os candidatos deverão escolher uma opção de curso de graduação e informar se desejam concorrer às vagas ofertadas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

É também durante a inscrição que o candidato deve escolher a opção de língua estrangeria para a prova. Após preencher e enviar as informações, os candidatos não isentos deverão pagar a taxa de inscrição para efetivar o cadastro.

Isenção da taxa



A UESB estabelece no edital de abertura a concessão de benefícios de isenção da taxa de inscrição. Os interessados deverão solicitar a gratuidade exclusivamente durante a inscrição, no período de 5 a 10 de outubro.

Terão direito ao benefício da isenção os candidatos que tenham cursado os anos finais do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano) e todo o Ensino Médio ou equivalente em estabelecimento de ensino federal, estadual ou municipal.

O benefício será concedido também a servidores da Uesb e seus dependentes; funcionários de empresa terceirizada que estejam servindo à Uesb; estagiário de nível médio da Uesb, com contrato em vigência até o último dia de solicitação; servidores efetivos das outras Universidades Estaduais da Bahia e seus dependentes; e alunos matriculados no Universidade Para Todos.





Vestibular Uesb 2024: Provas

As provas do Vestibular 2024 estão marcadas para os dias 3 e 4 de dezembro de 2023. A universidade aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

Haverá locais de prova nas cidades para as quais há oferta de vaga: Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, localizadas no interior do Estado da Bahia.

Conforme estabelecido no edital, a avaliação contará com 85 questões objetivas e com uma prova de redação em Língua Portuguesa. Desse modo, a aplicação está distribuída da seguinte maneira:

3 de dezembro : questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Matemática e Redação;

: questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Matemática e Redação; 4 de dezembro: provas de Ciências Humanas (História, Geografia e Conhecimentos Contemporâneos) e Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia).

Vagas e resultados

Ao todo, a UESB está ofertando 992 vagas, sendo 559 vagas para o primeiro semestre letivo e outras 393 vagas para o segundo semestre letivo. Há oportunidades para os campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista.

A universidade reserva metade (50%) das vagas para o sistema de cotas, sendo 70% desse percentual para negros e 30% para os demais, além de vagas adicionais para quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência e travestis e transexuais.

A UESB publicará o resultado do Vestibular 2024, com a lista de convocados em 1ª chamada no dia 19 de dezembro.

