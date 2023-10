UESB encerra prazo para pedidos de isenção da taxa

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) está com inscrições abertas para o seu Vestibular 2024. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo do próximo ano, com o preenchimento de centenas de vagas em cursos de graduação de diversas áreas.

De acordo com o edital, a taxa de inscrição é no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais). A UESB prevê a concessão da isenção do pagamento da taxa. O período para solicitar a isenção chega ao fim na próxima terça-feira, dia 10 de outubro.

Veja a seguir quais são os critérios para conseguir a gratuidade na inscrição e como solicitar o benefício!

Critérios de isenção

Conforme estabelecido no edital do Vestibular 2024, poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:

Estudantes que concluíram o Ensino Fundamental e Médio em instituições públicas (sejam elas municipais, estaduais ou federais).

Servidores da Uesb e seus familiares diretos (esposa(o) e filhos).

Funcionários de empresas terceirizadas em serviço para a Uesb.

Estagiários de nível médio da Uesb.

Servidores de outras Universidades Estaduais da Bahia e seus dependentes diretos.

Como solicitar a isenção?

Ainda de acordo com o edital, a solicitação deve ser feita diretamente no Portal do Vestibular UESB ou por meio do site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), organização responsável pelo processo seletivo.



Lembrando que a solicitação de isenção ocorre simultaneamente ao processo de inscrição. Portanto, os candidatos interessados devem se inscrever e solicitar o benefício até 10 de outubro.

Inscrições abertas

De acordo com o cronograma do Vestibular 2014, a UESB receberá as inscrições via Internet. Portanto, os interessados em participar da seleção devem acessar o site da UESB e realizar o preenchimento de formulário eletrônico. Para realizar a inscrição, os candidatos devem preencher o formulário eletrônico de inscrição.

No ato da inscrição, além de informar todos os dados pessoais, escolares e de contato, os candidatos deverão escolher uma opção de curso de graduação e informar se desejam concorrer às vagas ofertadas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

É também durante a inscrição que o candidato deve escolher a opção de língua estrangeria para a prova. Após preencher e enviar as informações, os candidatos não isentos deverão pagar a taxa de inscrição para efetivar o cadastro.

Vestibular Uesb 2024: Provas

Para estabelecer a classificação dos candidatos, a UESB aplicará provas de forma presencial. A universidade aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

As provas do Vestibular 2024 estão marcadas para os dias 3 e 4 de dezembro de 2023. Haverá locais de prova nas cidades para as quais há oferta de vaga: Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, localizadas no interior do Estado da Bahia.

Conforme estabelecido no edital, a avaliação contará com 85 questões objetivas e com uma prova de redação em Língua Portuguesa. Desse modo, a aplicação está distribuída da seguinte maneira:

3 de dezembro : questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Matemática e Redação;

: questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Matemática e Redação; 4 de dezembro: provas de Ciências Humanas (História, Geografia e Conhecimentos Contemporâneos) e Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia).

Vagas e resultados

A oferta total da UESB é de 992 vagas, sendo 559 vagas para o primeiro semestre letivo, enquanto outras 393 vagas são para o segundo semestre letivo. As oportunidades estão distribuídas entre os campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista.

A universidade reserva metade (50%) das vagas para o sistema de cotas, sendo 70% desse percentual para negros e 30% para os demais, além de vagas adicionais para quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência e travestis e transexuais.

A UESB publicará o resultado do Vestibular 2024, com a lista de convocados em 1ª chamada no dia 19 de dezembro.

