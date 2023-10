UFAM abre prazo para pedidos de isenção da 3ª etapa

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) abriu nesta segunda-feira, dia 9 de outubro, o período para pedidos de isenção da taxa de inscrição para a 3ª etapa do Processo Seletivo Contínuo 2024 (PSC 2024).

O PSC é o vestibular seriado da UFAM. Portanto, somente na 3ª etapa do PSC os estudantes concorrem às vagas ofertadas pela universidade.

Nesse sentido, o PSC 2024 – Etapa 3, parte do projeto de expansão educacional 2024, é um chamado especial para os estudantes que finalizaram a 3ª série do Ensino Médio no ano precedente, 2023, e que participaram com dedicação das fases anteriores deste processo seletivo.

Os interessados em participar da 3ª etapa do PSC 2024 de forma gratuita têm até as 17h de amanhã, dia 10 de outubro, para solicitar a isenção. Veja a seguir como solicitar o benefício e como concorrer às vagas ofertadas para os classificados na Etapa 3!

Critérios para a isenção

De acordo com o edital, terão direito ao benefício da isenção os candidatos que puderam comprovar, cumulativamente:

a) renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio;

b) ter cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

As solicitações devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site da UFAM. No momento da solicitação, os candidatos deverão apresentar diversas informações pessoais, como nome, número do documento de identidade, nome da mãe, CPF, data de nascimento, entre outros.



3ª etapa do PSC: Período de inscrição

De acordo com as orientações da UFAM, os interessados em participar da 3ª etapa do PSC 2024 deverão se inscrever de forma virtual. Portanto, é necessário acessar o site da Compec (Comissão Permanente de Concursos) e realizar o preenchimento de formulário eletrônico.

No momento da inscrição, os candidatos deverão escolher uma opção de curso e o campus. Para efetivar a inscrição, os estudantes não isentos deverão pagar a taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido no edital.

PSC: Provas da 3ª etapa

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do PSC 2024 está marcada para o dia 10 de dezembro de 2023. A aplicação das provas será das 08h15min às 13h15min (horário oficial de Manaus). Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 08h, impreterivelmente.

As provas serão compostas por 54 questões objetivas sobre conteúdos do Ensino Médio. Além disso, a UFAM aplicará uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Os candidatos devem se apresentar ao local de provas com 1h (uma hora) de antecedência do início previsto. Além disso, será necessário apresentar documento de original de identificação com foto e o CCI (Cartão de Confirmação de Inscrição).

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edita, a UFAM está ofertando 2.381 (duas mil, trezentas e oitenta e uma) vagas para diversos cursos de graduação. Do total das vagas 1.898 (mil, oitocentas e noventa e oito) são para as Unidades Acadêmicas de Manaus.

Outras 483 (quatrocentas e oitenta e três) vagas estão distribuídas entre as Unidades do interior: Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.

A universidade reserva metade das vagas para estudantes da rede pública de ensino, de acordo com a Lei de Cotas. Nesse sentido, há vagas exclusivas para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Além do PSC, para seleção de novos alunos para os cursos de graduação, a universidade adere ao SiSU (Sistema de Seleção Unificada), realizado pelo MEC e cujo processo seletivo usa as notas do Enem.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

