UFAM divulga resultado final da isenção do PSC 2024

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) divulgou o resultado final dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Processo Seletivo Contínuo 2024 (PSC 2024), 3ª etapa. Desse modo, os candidatos já podem conferir o resultado final das solicitações no site da UFAM.

Além de divulgar a relação final de candidatos beneficiados com a isenção, a UFAM liberou também as respostas aos recursos interpostos pelos candidatos contra o resultado preliminar da isenção.

Para consultar a resposta ao recurso, o candidato que fez a contestação deverá acessar o sistema com o número de CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.

A UFAM recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição da 3ª etapa do PSC 2024 entre os dias 9 e 12 de outubro. De acordo com o estabelecido no edital, tiveram direito à gratuidade na inscrição os candidatos que comprovaram, por meio de documentos, os seguintes critérios:

a) renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio;

b) ter cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

PSC 2024: 3ª etapa

O PSC 2024 – Etapa 3, parte do projeto de expansão educacional 2024, é um chamado especial para os estudantes que finalizaram a 3ª série do Ensino Médio no ano precedente, 2023, e que participaram com dedicação das fases anteriores deste processo seletivo.

O PSC é o vestibular seriado da UFAM. Nesse sentido, somente na 3ª etapa do PSC os estudantes concorrem às vagas ofertadas pela universidade.



Período de inscrição

A UFAM abrirá na próxima segunda-feira, dia 23 de outubro, o período de inscrição para a 3ª etapa do PSC 2024. De acordo com o cronograma, as inscrições seguirão abertas até o dia 7 de novembro.

Os interessados deverão se inscrever de forma virtual, por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site da Compec (Comissão Permanente de Concursos).

Além de informar os dados pessoais e escolares, no ato da inscrição, os candidatos deverão escolher uma opção de curso e o campus. Para efetivar a inscrição, os estudantes não isentos deverão pagar a taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido no edital.

Provas da 3ª etapa

A UFAM aplicará as provas do PSC 2024 no dia 10 de dezembro de 2023. A aplicação das provas será das 08h15min às 13h15min (horário oficial de Manaus). Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 08h, impreterivelmente.

Os inscritos responderão a uma prova composta por 54 questões objetivas sobre conteúdos do Ensino Médio. Além disso, a UFAM aplicará uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Os candidatos devem se apresentar ao local de provas com 1h (uma hora) de antecedência do início previsto, munidos de documento de original de identificação com foto e do CCI (Cartão de Confirmação de Inscrição).

Oferta de vagas

Ao todo, a UFAM está ofertando 2.381 (duas mil, trezentas e oitenta e uma) vagas para diversos cursos de graduação, sendo 1.898 são para as Unidades Acadêmicas de Manaus.

As demais 483 vagas estão distribuídas entre as Unidades do interior: Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.

De acordo com o edital, entre os cursos contemplados estão Medicina, Odontologia, Fisioterapia, Agronomia e Zootecnia. Metade do total das vagas ofertadas está reservada para estudantes que cursaram o Ensino Médio de acordo com a Lei de Cotas.

Resultados

A UFAM publicará o gabarito definitivo da prova objetiva da 3ª etapa no dia 19 de novembro, enquanto o resultado final do PSC 2024 está previsto para o dia 23 de janeiro de 2024.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

