UFAM encerra período de inscrição do PSI 2024

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) encerra nesta quinta-feira, dia 19 de outubro, o período de inscrição para o Processo Seletivo para o Interior (PSI) 2024, que visa o preenchimento de centenas de vagas nos cursos de graduação da UFAM ofertados nos campi do interior do Estado do Amazonas.

De acordo com o cronograma, os interessados têm até as 23h59 de hoje (horário local) para se inscrever. Conforme estabelecido em edital, o PSI é exclusivo para estudantes que estão concluindo ou que têm o Ensino Médio completo.

Estão sendo ofertadas mais de 500 vagas para ingresso de novos alunos no 1º semestre de 2024. Continue a leitura para saber mais sobre as inscrições e o processo de seleção dos candidatos!

PSI 2024: Como se inscrever?

A UFAM está recebendo as inscrições para o PSI 2024 exclusivamente online. Nesse sentido, os interessados deverão acessar o site da Compec (Comissão Permanente de Concursos) e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No ato da inscrição, além de informar os dados pessoais, escolares e de contato, os candidatos deverão escolher uma opção de curso de graduação/ campus e indicar se deseja concorrer às vagas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

Os candidatos não isentos deverão pagar a taxa de inscrição até essa sexta-feira, dia 20 de outubro. De acordo com o edital, a taxa custa R$ 100,00 (cem reais).



Isenção

A UFAM já recebeu os pedidos de isenção da taxa e o resultado já está disponível. Os candidatos beneficiados com a isenção estão dispensados do pagamento da taxa.

Puderam solicitar o benefício estudantes com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio que tenham cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

Processo de seleção: Provas

A classificação dos candidatos será estabelecida a partir do desempenho obtido por eles em prova aplicada pela UFAM. A avaliação abarcará os componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, a UFAM aplicará as provas do PSI 2024 nos dias 19 e 20 de novembro. Em ambos os dias, a aplicação será no período da manhã, das 8h15 às 13h15 (horário oficial de Manaus). Os locais de prova serão nas cidades do interior do Amazonas para as quais há oferta de vagas.

No 1º dia de prova a UFAM vai aplicar uma avaliação composta por uma posposta de Redação em Língua Portuguesa e por 60 questões objetivas de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Matemática e História.

No 2º dia de prova, a universidade aplicará uma prova com 60 questões objetivas de múltipla escolha sobre assuntos de Geografia, Física, Biologia e Química.

Oferta de vagas

A oferta total da UFAM é de 569 vagas através do PSI 2024. As oportunidades são para o 1º semestre de 2024 e são para cursos de graduação presenciais.

O PSI visa o preenchimento de diversas vagas em diversos cursos de graduação ministrados nos campi da UFAM no interior do Amazonas. Portanto, as oportunidades ofertadas estão distribuídas entre os campi de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.

A UFAM reserva cerca de metade das vagas de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, há vagas reservadas para estudantes egressos da rede pública de ensino, para estudantes de baixa renda e para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

Resultado

A divulgação dos gabaritos preliminares será no dia 20 de novembro, logo após o término da aplicação das provas. Os interessados poderão interpor recursos nos dias 21 e 22 seguintes.

Já a publicação do resultado final do PSI 2024, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 19 de janeiro de 2024.

Acesse o edital na íntegra para mais detalhes.

