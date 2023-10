UFC 294 Caminhos para a Vitória: Como Alexander Volkanovski pode vingar a derrota para Islam Makhachev

Bem, bem, bem. Estamos de volta.

Neste sábado, campeão peso leve do UFC Islã Makhachev coloca seu título em jogo contra Alexandre Volkanovski em uma revanche de seu UFC 284 luta pelo título há apenas oito meses. Makhachev deveria originalmente resolver as coisas com Charles Oliveiramas “Do Bronx” sofreu um corte feio na semana passada e, com apenas 12 dias de antecedência, Volkanovski intervém.

Makhachev e Volkanovski já passaram 25 minutos juntos na jaula naquele que é atualmente o favorito para “Luta do Ano” (caso você não tenha visto, o UFC organizou a primeira luta em YouTube), então como cada homem mudará as coisas para a revanche? Vamos dar uma olhada.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Caminhos para a vitória de Islam Makhachev no UFC 294

Embora a primeira luta tenha sido extremamente competitiva, Islam Makhachev venceu claramente. Houve muito discurso (insano) na época sobre Volkanovski ter sido roubado. Mas, falando razoavelmente, Makhachev venceu três rodadas, e provavelmente quatro. Volkanovski inegavelmente venceu o round final e superou as expectativas de muitos, mas não venceu a luta. Além disso, ele acabou perdendo a maior parte das trocas de trocação e de luta.

Em segundo lugar, vamos abordar a maior vantagem de Makhachev tanto nessa luta como nesta: ele é enorme. Makhachev não é tão grande quanto Khabib, mas ele superou Volkanovski na jaula na luta deles, e embora eu não diga que isso fez a diferença, com certeza não doeu. Volkanovski foi amplamente capaz de igualar a fisicalidade de Makhachev nos clinches, mas não completamente, e no aspecto de trocação, tornou tudo o que Volkanovski fazia substancialmente mais difícil.

Makhachev sempre foi um atacante melhor do que imagina. Ele não é particularmente chamativo em pé e não possui uma variedade de ferramentas, mas tem um bom timing natural e é muito responsável defensivamente. Isso combina muito bem com o resto de seu jogo, permitindo que ele compita à distância contra a maioria das pessoas e depois mude de nível conforme os lutadores tentam trabalhar em combinação para superar sua defesa. Na primeira luta, Volkanovski era obviamente o homem mais rápido e o “melhor boxeador”, mas Makhachev repetidamente o acertou com contra-ataques enquanto Volkanovski tentava abrir caminho, e ele criou trocas de luta quando Volkanovski estendeu combinações para o ataque. Esses princípios básicos certamente farão parte do plano de jogo de Makhachev para a revanche.

Surpreendentemente, foi no departamento de luta que Makhachev lutou na primeira luta. Sim, ele teve momentos em que conseguiu assumir as costas e controlar a posição por longos trechos, mas Volkanovski se mostrou difícil de controlar durante grande parte da luta e, quando o fez, Volkanovski tinha um plano: desistir das costas e lute com as mãos para se separar. Foi um plano arriscado, mas que funcionou extremamente bem durante a maior parte da luta. Makhachev lutou para manter o controle e chegar à sua posição preferida (meia-guarda superior), e foi realmente apenas no quarto round (quando Makhachev fez o ajuste para pular imediatamente para trás) que ele encontrou uma boa resposta. Chegando à revanche, Makhachev deve esperar ver Volkanovski virar as costas novamente, e ele estaria bem servido se atacasse isso imediatamente.

Mas com tudo isso em mente, Alexander Volkanovski é um lutador extremamente bem treinado e preparado. E, a propósito, ele é um dos maiores lutadores de todos os tempos. Volkanovski terá ajustes e, portanto, Makhachev precisa de alguns deles.

No jogo de trocação, gostaria de ver Makhachev usar seus chutes um pouco mais como forma de desestabilizar Volkanovski e marcar pontos à distância, e também gostaria de vê-lo acompanhar os passos inconstantes de Volkanovski. Devido à desvantagem de tamanho que quase sempre tem, Volkanovski adotou um stand-shift durante as combinações para curta distância (seu primeiro soco bom na primeira luta foi uma parada), mas ainda é um pouco desajeitado com isso, e há um janela para simplesmente atirar para a esquerda nele enquanto ele é pego em cheio. Makhachev conseguiu uma ou duas vezes, mas ter isso como um ataque desencadeado seria uma ótima adição.

Quanto ao combate, meu maior pedido para Makhachev seria focar mais nos danos. Quando Makhachev conseguiu posições dominantes, ele atacou as finalizações, mas Volkanovski é um excelente lutador defensivo e também quase não tem pescoço. Sufocá-lo será extremamente difícil e, em vez disso, dar muitos socos nele produzirá melhores resultados a curto e longo prazo.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Caminhos para a vitória de Alexander Volkanovski no UFC 294

Chegando a esta revanche, Volkanovski enfrenta todos os mesmos problemas que enfrentou na primeira luta, apenas com a complexidade adicional do curto prazo – e o fato de Makhachev ser provavelmente um lutador ainda melhor. Não me interpretem mal, Volkanovski é “ótimo”, mas também tem 35 anos. Poucos lutadores estão melhorando dramaticamente nessa idade.

Conforme abordado acima, Volkanovski enfrentou problemas em todas as fases do jogo. O tamanho e o timing de Makhachev tornavam-no difícil para os pés, e sua fisicalidade o tornava difícil para o chão. Mas Volkanovski se saiu melhor do que o justo e desta vez tem uma chance muito real de causar a reviravolta, com alguns pequenos ajustes.

Em primeiro lugar e mais importante, obviamente não tenho muita certeza de qual era o plano de jogo para a primeira luta, mas parecia mais focado em não ser atropelado do que em trazer a luta para Makhachev, e embora eu entenda a inclinação, Eu acho que é equivocado. Um plano como esse funciona se Volkanovski conseguir dominar a trocação (“se ​​eu derrubar, eu ganho”), mas vimos que isso não é verdade. Makhachev pode competir em todas as fases com Volkanovski, por isso Volkanovski precisa ser mais pró-ativo no ataque para se afirmar na luta como fez no round final. Isso cria mais oportunidades para Makhachev? Sim. Mas os lutadores em desvantagem têm que criar o caos, e Volkanovski parece ser esse cara.

Na luta agarrada, também gostaria de ver Volkanovski perseguir suas próprias quedas com mais força. Embora Makhachev seja um ótimo grappler, e você assume alguns riscos ao se envolver com ele lá, ele é muito mais um grappler de primeira posição. Quando Volkanovski levou a melhor no quinto round, Makhachev não tinha muito para oferecer ao campeão dos penas. Por que não se comprometer com isso e ver aonde isso o leva?

Também na luta frontal, pare de desistir das costas. Foi uma aposta que deu certo na primeira luta – até que não deu certo. Em vez de desistir, ele deveria se transformar em Makhachev e fazer borboletas para criar espaço e se manter em movimento.

Em pé, gostaria que Volkanovski mudasse sua abordagem. O campeão dos penas mirou muito na cabeça na primeira luta, tentando nocautear Makhachev. Mas o trabalho corporal foi muito mais eficaz para ele e deve ser o foco desta luta. Makhachev é excelente no ataque frustrante (os 14 golpes significativos de Volkanovski por round são de longe os mais baixos de sua carreira no UFC), mas você não pode esperar vencê-lo lutando com segurança e caçando cabeça. Golpes e ganchos no corpo são um impedimento eficaz contra clinches e redução de distância, e se Makhachev forçar a questão de qualquer maneira, as mãos estarão lá para socar.

Tudo isso deveria pintar um quadro estratégico bastante claro para Volkanovski na revanche: cansar esse homem. A maior vantagem de Volkanovski nessa luta é o seu cardio, e ele chegou perto de conseguir uma recuperação incrível com ele na primeira luta. Esse deve ser o ponto focal deste: aumentar a pressão, aumentar a saída, pedalar para baixo, fazer Makhachev trabalhar para isso desde o sino de abertura e confiar em sua habilidade de luta para evitar o grande erro.

Fatores X

Breve aviso prévio

Como mencionado, Volkanovski está aceitando essa luta com 12 dias de antecedência e saindo de uma cirurgia na mão. Isso é menos do que ideal. Mas … há rumores de que Volkanovski está se preparando para isso há várias semanas, só para garantir. Então talvez o curto prazo não seja um fator importante. No entanto, ainda é para Makhachev, porque embora ele tenha tido um camp completo, ele também está se preparando para enfrentar Charles Oliveira, e Oliveira e Volkanovski são tão diferentes quanto possível.

Se Volkanovski vem treinando há semanas, isso é na verdade uma pequena vantagem para ele. Se isso é tudo fumaça e espelhos, provavelmente não é bom para ele. Acho que veremos.

Mudança de local

O fator X menos óbvio – mas ainda um tanto óbvio – aqui é que a primeira luta aconteceu na Austrália, e esta é em Abu Dhabi. A vantagem de jogar em casa é uma coisa real no MMA, e Makhachev terá isso desta vez, o que certamente ajuda em sua defesa. Talvez o mais importante, porém, é que Volkanovski não aceitará isso. Se você assistir aquela primeira luta, há momentos onde Volkanovski está visivelmente se alimentando da energia da multidão, se animando enquanto seu país canta em seu apoio. Isso não acontecerá desta vez e pode fazer uma diferença legítima no desempenho.

Predição

Já escrevi bastante sobre essa luta, mas é um confronto excepcional entre os dois melhores lutadores do mundo. Se tivermos sorte, será metade da qualidade do primeiro e, se formos abençoados, será de alguma forma melhor. Infelizmente, duvido que isso seja verdade, já que as sequências raramente correspondem ao hype da primeira. Em vez disso, suspeito que este será outro exemplo de por que existem classes de peso.

Islam Makhachev derrotou. Alexander Volkanovski por decisão unânime.