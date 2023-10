UFC 294: Islam Makhachev x Alexander Volkanovski transmissão ao vivo assistir festa

O MMA Fighting tem uma festa de transmissão ao vivo para o evento UFC 294 de sábado, que acontece na Etihad Arena, em Abu Dhabi. A luta principal traz uma disputa pelo título dos leves do UFC entre o campeão dos leves do UFC, Islam Makhachev, e o campeão dos penas do UFC, Alexander Volkanovski.

Junte-se a Mike Heck, Conner Burks e outros convidados especiais do MMA Fighting para assistir ao UFC 294 enquanto o card principal acontece.

No co-evento principal, o ex-campeão dos meio-médios do UFC Kamaru Usman enfrentará o invicto astro em ascensão Khamzat Chimaev em uma disputa de peso médio de última hora.

O card principal do UFC 294 abre com o confronto no peso galo entre Said Nurmagomedov e Muin Gafurov. Também traz um confronto de meio-pesado entre o ex-candidato ao título Magomed Ankalaev e Johnny Walker, que vem em uma seqüência de três vitórias consecutivas.

Assista à festa do UFC 293 do MMA Fighting às 13h45 ET / 10h45 PT acima.