UFC 294: Paulo Costa x Khamzat Chimaev luta em perigo, revela Dana White

Paulo Costa x Khamzat Chimaev está em perigo no UFC 294, revelou o CEO do UFC, Dana White, na terça-feira.

“Sim, é possível”, disse White quando questionado se a luta como co-headlining estava cancelada devido à revelação de Costa, há três semanas, sobre uma cirurgia no cotovelo, acrescentando que os fãs saberiam “muito em breve” o veredicto final.

Costa disse na segunda-feira que “definitivamente” enfrentará Chimaev, que fará sua estreia no peso médio no evento pay-per-view de 21 de outubro na Etihad Arena, em Abu Dhabi. O ex-desafiante brasileiro ao título dos médios disse que sua lesão começou como uma infecção por estafilococos, mas piorou e foi diagnosticado como uma “infecção de bursite” que exigiu cirurgia imediata.

Costa, que voou para Abu Dhabi há quatro semanas, disse que discutiu o cronograma de recuperação com os médicos e sua equipe e decidiu que era aceitável competir.

Segundo White, ele pode não ter essa chance. “Espero que dentro de algumas horas terei uma resposta para você”, disse ele, acrescentando mais tarde que a promoção está conversando com “alguns” substitutos em potencial.

Costa não compete desde agosto de 2022, quando conquistou a decisão unânime sobre Luke Rockhold no UFC 278. Posteriormente, ele foi vinculado a lutas com o ex-campeão Robert Whittaker no UFC 284 e Ikram Aliskerov no UFC 291, mas contestou concordar com o lutas e posteriormente foi retirado dos cards. A última luta aconteceu quando ele e Chimaev travaram uma guerra de palavras que acabou levando ao cartão amarelo para o UFC 294.

Agora, a participação de Costa está mais uma vez em jogo.