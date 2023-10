UFC: Alexa Grasso passa por cirurgia surpresa: O que aconteceu com o campeão mexicano do UFC?

EUAcontece que Alexa Grasso ficará afastada por um tempo, após passar por uma cirurgia na mão direita.

O UFC campeã mundial peso mosca sofreu uma fratura em sua última luta contra Valentina Shevchenkorealizada em 16 de setembro.

Lutadora de MMA agarra a virilha de Shaq para provar seu ponto de vistaParker Johnson

A lesão passou despercebida pela própria lutadora, mas as dores persistentes no local obrigaram os médicos a agir.

“Na luta fraturei a mão”, revelou ela, postando no Instagram

“Estamos acostumados a não deixar a dor nos impedir de nada e, embora doesse, não achei que fosse sério até que quis voltar a treinar e percebi que minha mão ainda estava muito ruim.

“A cirurgia foi um sucesso, então muito obrigado Doutor Arroio e Doutor Zárate.

“Vocês são anjos! Confio plenamente minha saúde nas mãos deles e sei que estarei mega pronto para essa trilogia.”

Resultado polêmico na segunda luta Grasso x Shevchenko

O resultado da recente luta entre Alexa Grasso e Shevchenko foi envolta em polêmica após o presidente do UFC Dana Branco alegou que um dos juízes da luta deu uma pontuação incorreta em suas avaliações.

Grasso manteve seu título peso mosca, mas todos ficaram perplexos com o placar de 10-8 no quinto round dado por Sinomembro do painel, para Shevchenko.

Curiosamente, a lutadora do Quirguistão também passou por uma cirurgia na mão após a luta. A continuação da trilogia terá que esperar até que ambos estejam totalmente recuperados. Provavelmente acontecerá em algum momento durante 2024.

Enquanto isso, os fãs estarão esperando para ver como termina uma das maiores rivalidades do UFC do momento. Por agora, Grasso deve colocar a mão engessada antes de iniciar a reabilitação.