UFC ameaça USADA com ação legal e exige desculpas pelas alegações ‘nojentas’ de Conor McGregor

A relação do UFC com a USADA pode terminar na Justiça.

O diretor de negócios do UFC, Hunter Campbell, ameaçou na quinta-feira com uma ação legal contra a USADA após recentes declarações feitas pelo parceiro de testes de drogas do UFC. Em uma dura repreensão ao CEO da USADA, Travis Tygart, Campbell acusou o programa antidoping de difamação e exigiu que a USADA emitisse um pedido formal de desculpas até quinta-feira, às 17h (horário do Pacífico), devido ao que ele descreveu como “perturbadoras… deturpações materiais” feitas por Tygart. .

Na mesma coletiva de imprensa, Campbell e o executivo do UFC Jeff Novitzky anunciaram planos para o UFC fazer parceria com o Drug Free Sport no início de 2024 para continuar seu programa de testes de drogas e antidoping. O ex-agente do FBI George Piro foi selecionado para liderar o programa como administrador independente, anunciaram Campbell e Novitzky.

A notícia seguiu-se à impressionante declaração de Tygart na quarta-feira, na qual o CEO da USADA revelou que dezembro de 2023 marcará o fim da parceria da USADA com o UFC, e que “a relação entre a USADA e o UFC tornou-se insustentável dadas as declarações feitas pelos líderes do UFC e outros questionando a USADA. postura de princípio de que McGregor não pode lutar sem estar no grupo de testes por pelo menos seis meses”, escreveu Tygart.

Tygart disse que o UFC “deu meia-volta” em relação ao seu relacionamento com a USADA em um telefonema na segunda-feira, durante o qual os executivos do UFC informaram Tygart que a organização não renovará sua parceria para 2024. Tygart deu a entender que o status de McGregor foi um fator no decisão e disse ao MMA Fighting em entrevista separada que embora o UFC não tenha pedido isenção para McGregor, “eles com certeza não gostaram das declarações que fizemos”.

Campbell e Novitzky discordaram veementemente das caracterizações de Tygart na quinta-feira.

“Em nenhum momento Jeff, eu ou qualquer outro representante do UFC, Dana [White], nem uma única pessoa foi à USADA e disse-lhes qualquer coisa além de que Conor McGregor voltaria ao programa quando estivesse saudável e, ao fazê-lo, exigiríamos que ele permanecesse no programa por seis meses”, disse Campbell. “Não haveria exceção à regra.

“E o que eu disse a Travis em várias ocasiões, incluindo a ligação na segunda-feira, foi que nunca haveria uma situação em que Conor lutaria até que ele estivesse no programa por seis meses, e minhas palavras foram: ‘Eu não dou como se ele tivesse 37 testes limpos.’”

“Conor está 100 por cento no grupo”, acrescentou Campbell. “Ele se colocou à disposição em todos os sentidos. Posso te dizer porque pessoalmente fiz parte disso com ele. Ele se comportou com integridade e honestidade. Ele fez tudo certo. E ele está, como você pode imaginar, muito chateado no momento pela maneira como eles o usaram. E eles nunca fizeram isso com nenhum outro atleta na história, e acho que esse é um ponto muito importante.”

“Vou dizer uma última vez, o que fizeram com ele é nojento”, continuou Campbell. “E para uma entidade que afirma ter um nível de honra e integridade, usá-lo como veículo de mídia para promover uma narrativa falsa é perturbador, nojento, e acho que eles têm alguma responsabilidade legal legítima com a qual deveriam se preocupar. .”

Campbell prosseguiu descrevendo as acusações de Tygart como “uma tática de autopreservação” que ele acredita que “acabará por falhar”. Ele afirmou que o acordo com o UFC representa uma porcentagem considerável da receita total da USADA e atribuiu a reação de Tygart ao fim da parceria como a reação de um indivíduo que sabe que “ele terá a resposta para um conselho e pessoas”.

Em resposta ao MMA Fighting na quinta-feira após a coletiva de imprensa do UFC, Tygart escreveu simplesmente: “Mantemos nossa declaração e nossa credibilidade”.

O status de teste de McGregor tem sido um assunto polêmico no ano passado, enquanto o ex-campeão de duas divisões do UFC se prepara para um eventual retorno à jaula após uma lesão na perna sofrida em sua luta trilogia contra Dustin Poirier em julho de 20211. McGregor retirou-se da USADA piscina de testes de drogas após a lesão, e a USADA tem sido inabalável em sua posição de que McGregor passa seis meses na piscina antes de poder lutar novamente.

Em julho, quando questionado sobre o status de McGregor na USADA em relação a um possível retorno, White disse ao TSN: “Quem se importa com o que a USADA diz?” O CEO do UFC posteriormente voltou atrás e esclareceu esses comentários em uma resposta acalorada sobre o uso da citação pela mídia.

Campbell disse na quinta-feira que acredita que as acusações de Tygart em relação ao UFC e McGregor decorrem do desejo das organizações de testes de drogas de criar uma narrativa.

“Eles gostam de ser a figura de autoridade que diz o que é o quê, e acho que Conor fez um trabalho mais vocal do que a maioria dos atletas faria ao chegar lá e contar aos seus seguidores em sua comunidade e às pessoas que acompanham nosso esporte, o que está acontecendo com ele. E acho que eles odeiam isso”, disse Campbell. “Eu realmente quero.

“A realidade é que eles souberam em agosto, e souberam novamente na segunda-feira pelo telefone, que nunca haveria exceção onde o Conor iria lutar antes de completar seis meses no programa. E como eu disse, voei para Los Angeles, Conor e eu nos reunimos, tivemos uma reunião incrível e conversamos pessoalmente com Travis, nós três – Conor, eu e Travis – e isso ficou claro e Conor reconheceu que ficaria no programa por seis meses. E é por isso que isso é tão frustrante.

“Acho que eles o usam, para responder à sua pergunta. Eles o usam da maneira que o fizeram porque ele lhes permitiu obter um nível de atenção da mídia que eles não conseguiriam sozinhos. A USADA divulga alguma merda, ninguém liga. Você conecta Conor a ele e de repente ele explode, seja acionando os algoritmos ou algo assim. E, sinceramente, é por isso que estou mais decepcionado com a forma como eles lidaram com as últimas 48 horas. Eles usaram um atleta como veículo para promover uma narrativa falsa. Eu acho que é incrivelmente antiético. Incrivelmente.”

O relacionamento do UFC com a USADA começou em 2015 e durou oito anos, durante os quais mais de 27 mil testes foram realizados em todo o elenco do UFC.

Apesar do final complicado, Campbell e Novitzky agradeceram à USADA pelo seu trabalho ao longo da parceria, que se estende até o final de 2023, independentemente dos acontecimentos de quinta-feira.

“Será um relacionamento complicado nos próximos meses”, disse Campbell.