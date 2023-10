UFC: Card UFC 294: Makhachev x Volkanovski 2 e todas as lutas que você pode assistir neste fim de semana

Tele revanche entre Islam Makhachev e Alexander Volkanovski ocupará o centro das atenções UFC 294a ser realizado Sábado, 21 de outubrono Arena Etihad em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

Makhachev colocará em jogo o título leve ele manteve com sucesso em Fevereiro quando ele derrotou Volkanovski por decisão unânime.

Volkanovski aceitou a luta no último minuto substituir Charles Oliveiraque teve que retirar da luta devido a um corte na sobrancelha ele sofreu durante treinamento.

“Todo mundo sabe Eu quero essa revancheEu quero isso cintoe se eu perder essa luta, não terei chance pelo título em breve. Vamos ser reais, Eu não vou conseguir uma revanche em breve, também”, disse Volkanovskique tinha apenas 11 dias para se preparar para combate.

Chimaev-Usman no co-filme

Antigo Campeão dos meio-médiosKamaru Usman enfrentará o invicto Khamzat Chimaev no peso médio, também substituindo Paulo Costa. O Brasileiro tive retirar da luta devido a bursite em um cotovelo que exigiu vários cirurgias.

Chimayev subirá de peso meio-médio para peso médio para a luta em Abu Dabi. Usmanpor sua vez, está saindo de uma situação dolorosa derrota no UFC 286realizado em Marcharcontra Leon Edwards.

Outras lutas que atrairá o Holofote vai ser Magomed Ankalaev contra Johnny Walker no meio-pesado, Ikram Kliskerov contra Warlley Alves no peso médio e Disse Nurmagomedov contra Muin Gafurov no peso galo.

O resto do card do UFC 294

O preliminares incluir oito duelos emocionantes, incluindo o luta das mulheres entre Viktoriia Dudakova e Jinh Yu Frey.

O outro brigas são: