UFC: Charles Oliveira desiste do UFC 294 devido a lesão, Alexander Volkanovski para enfrentar Makhachev

Fvermes Campeão peso leve do UFCCharles Oliveira está fora da luta principal do UFC 294programado para 21 de outubro em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

A notícia de Oliveira’s lesão foi confirmada por Presidente do UFCDana Branco.

O revanche pelo título dos leves contra Islã Makhachev não acontecerá mais.

Em vez disso, Alexander Volkanovski, o Campeão peso pena do UFCintervirá em curto prazo para enfrentar Makhachev no evento principal.

O corte dramático da sobrancelha de Oliveira

oliveira sustentou um corte na sobrancelha durante o sparring, apenas 11 dias antes da luta marcada, o que impossibilitou sua continuidade.

De acordo com Brancoa equipe de Oliveira cuidou sozinha dos pontos, em vez de entrar em contato com o UFC e sua equipe médica prontamente.

Branco explicado, “Eles não nos ligaram. Nós o teríamos levado a um cirurgião plástico. Eles teriam costurado de dentro para fora, feito aquilo da maneira certa. Esses caras nunca nos ligam como deveriam quando algo acontece. Eles nos ligam depois de costurar.”

Volkanovskilutador conceituado, e sua equipe concordaram em aceitar a luta em curto prazo, o que recebeu elogios de White.

Mateusz Gamrotum lutador reserva, já estava confirmado, mas o UFC optei por ter Volkanovski face Makhachevapresentando os lutadores mais bem classificados da promoção.

Esta mudança repentina no evento principal é um desenvolvimento significativo, especialmente para Charles Oliveira. O ex-campeão perdeu o cinturão por falta de peso na defesa do título contra Justin Gaethje há um ano e meio.

Depois disso, ele enfrentou Makhachev na tentativa de conquistar o cinturão vago mas perdeu por finalização no segundo round.

oliveira recentemente se recuperou com uma vitória sobre Beneil Dariushmarcando a revanche que terá que ser adiada.

UFC 294 agora contará com luta de revanche

Makhachev e Volkanovski lutaram em fevereiro no UFC 284, onde Makhachev venceu por decisão unânime.

Este evento promete ser uma das revanches mais esperadas da categoria de peso, com Volkanovski classificado como o lutador peso por peso nº 1 do mundo por ESPNe Makhachev seguindo de perto no número 2.

Makhachevcom 12 vitórias consecutivasé um lutador formidável e defendeu com sucesso seu título.

O Daguestão nativo tem um extenso histórico de treinamento com Khabib Nurmagomedovum ex-aposentado Campeão peso leve do UFC.

Em contraste, Volkanovskio Campeão australianose recuperou da derrota para Makhachev ao derrotar Yair Rodriguez na luta pelo título dos penas no UFC 290 em Julho.

Ele possui cinco defesas de título bem-sucedidas e seis vitórias no título dos penas, o que o torna uma das figuras mais proeminentes da história da divisão.

Enquanto Charles Oliveira’s lesão atrapalhou o plano original, os fãs podem esperar uma revanche emocionante entre dois lutadores de elite, Makhachev e Volkanovskino UFC 294 sobre 21 de outubro.