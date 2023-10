UFC: Dana White promete fazer o melhor show do Las Vegas Sphere no Dia da Independência do México

Tele Esfera de Las Vegas deve estar entre as mais impressionantes maravilhas tecnológicas do entretenimento já criadas. Uma tecnologia que na verdade foi inventada pelo cineasta Jon Favreau quando ele estava fazendo o ‘Livro da Selva‘ e as pessoas que dirigem o Sphere in Vegas recriaram para criar experiências únicas. Já vimos trechos de shows do U2 e de outras grandes bandas, além de algumas projeções de filmes que fizeram grande sucesso. Em meio a tanta viralidade e conversas em torno da Esfera online, Dana Branco obviamente quer um pedaço da torta. Quando questionado sobre isso durante a semana, o UFC os olhos do presidente brilharam assim que lhe perguntaram sobre a possibilidade de realizar um de seus eventos na Esfera.

Dana White vai atrás de promotores de boxe que também querem a Esfera

White também foi implacável contra os promotores de boxe. Quando questionado sobre suas intenções, aqui está o que Dana disse: “Esses caras do boxe estão ligando para eles e dizendo: ‘Oh, queremos fazer uma luta lá.’ Esses malditos caras. Eles não vão gastar o dinheiro para fazer um maldito show lá. Esses caras não conseguem nem fazer malditos replays, pelo amor de Deus. Eles acham que vão fazer isso. em um evento no Esfera? A Esfera é um outro nível e basicamente, na minha opinião, eu não administro a Esfera e não é minha empresa, mas é tão boa que pelo menos no primeiro ano, eles não deveriam fazer nada além de experiências incríveis. Organizarei o maior evento de esportes de combate ao vivo que alguém já viu no Sphere em setembro, no Dia da Independência do México. Eu garanto isso. Estou tão envolvido nisso que nem é engraçado.”

Branco também explicou como as pessoas que dirigem a esfera estão fazendo um ótimo trabalho e deu mais detalhes de como faria um show lá. Não é a mesma coisa fazer um show do que fazer uma transmissão ao vivo. Para Danafazendo isso para Dia da Independência Mexicana é um acéfalo, aqui está o que ele acrescentou: “Se o Esfera é inteligente, eles não deixam ninguém entrar até que a gente vá lá para fazer um evento ao vivo. A primeira transmissão ao vivo de lá deve ser nossa, e é por isso que estou dizendo setembro. Obviamente porque quero isso para o Dia da Independência, mas vai demorar muito para que realmente resolvamos isso e descubramos. Além disso, você sabe que gastarei o dinheiro para consertar isso. Boxe vai mexer com eles nos ingressos. Eles não têm dinheiro para fazer isso. Nenhum daqueles vagabundos tem dinheiro para fazer isso. Eu vou fazer isso.”