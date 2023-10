UFC: Dana White’s Contender Series Fighters: Quem foram os melhores lutadores do show?

Série de Concorrentes de Dana White é um programa de televisão de artes marciais mistas (MMA) criado e produzido por Dana White, presidente do UFC (Ultimate Fighting Championship).

O show foi lançado em 2017 e ganhou popularidade desde então, pois contou com estrelas que chegaram ao topo na companhia de MMA, como Jamahal Hill e Sean O’Malleyque atualmente são campeões.

A premissa de Série de Concorrentes de Dana White é servir como plataforma de recrutamento para descobrir e apresentar novos talentos no mundo do MMA.

Por meio de uma série de eventos ao vivo, talentos emergentes do MMA têm a oportunidade de competir no octógono do UFC Apex, em Las Vegas, Nevada.

Durante esses eventos, os lutadores tentam impressionar Dana Branco e outros executivos do UFC, assim como os fãs, com suas atuações no octógono.

O objetivo dos lutadores é fechar contrato com o UFC, enquanto Dana Branco e sua equipe avaliam seu desempenho em termos de habilidade, entusiasmo e potencial de mercado antes de lhes oferecer um contrato para competir no UFC, e alguns tiraram vantagem disso.

Colina Jamahal

Hill se destacou como um talento emergente no MMA antes de ingressar no UFC, ao iniciar sua carreira profissional no MMA em 2017 e acumular uma série de vitórias impressionantes em promoções regionais antes de ser contratado pelo UFC em 2019.

Jamal Murray enfrenta estrela do UFC Alexander Volkanovski

Seguindo sua passagem Série de Concorrentes de Dana White ele ganhou um contrato que aproveitou para se tornar o campeão meio-pesado da empresa, o que aconteceu no último dia 21 de janeiro no UFC 283, após derrotar Glover Teixeira por decisão unânime.

Sean O’Malley

O’Malley tornou-se um nome conhecido no mundo do MMA por causa de seu estilo de luta único e capacidade de finalizar os oponentes.

Começou sua carreira profissional no MMA em 2013 e ganhou notoriedade no reality show “Dana White’s Tuesday Night Contender Series”, onde impressionou fãs e dirigentes do UFC.

Sua estreia no UFC aconteceu em dezembro de 2017 no UFC 222, onde derrotou Artigos Terrion por decisão unânime.

Sua forma no octógono o levou a disputar o título mundial no dia 19 de agosto e derrotou Aljamain Sterling no UFC 292 para conquistar o título dos galos.

Outros lutadores notáveis ​​da Contender Series de Dana White incluem Taila Santos, Brendan Loughnane, Geoff Neal, Jack Della Madallena, Sodiq Yusuffentre outros.