UFC: Dillon Danis está um passo mais perto da estreia no UFC após se tornar agente livre

Dillon Danis é supostamente um agente livre depois Bellator o libertou oficialmente no fim de semana, de acordo com Ariel Helwani. O polêmico lutador de MMA está agora um passo mais perto de realizar seu sonho de ingressar no UFC.

Dinamarca, 30 anos, mencionada UFC Presidente Dana Branco no X (Twitter) para avisar que vão ganhar muito dinheiro juntos e também retuitou a postagem de Helwani, confirmando sua saída do Bellator após apenas duas lutas.

Caos de Paul x Danis: vídeo incrível de ângulo alternativo mostra como se desenrolou a briga de DQ@dazn

“Estamos prestes a ganhar muito dinheiro, Dana White”, tuitou Danis, adicionando um emoji de aperto de mão e outro de bolsa de dinheiro.

White, 54 anos, pode tomar uma decisão comercial por um contrato de uma luta sabendo que Danis atrai telespectadores, mas terá que provar seu valor ao chefe do UFC.

Dillon Dan é um verdadeiro lutador?

Danis está saindo de uma derrota embaraçosa para Logan Paulo em sua estreia no boxe. Ele foi desclassificado por iniciar uma briga, mas teria perdido de qualquer maneira.

Apesar de falar muito lixo sobre Paul e seu noivo Nina Agdal antes da luta, Danis parecia fora de seu elemento, mesmo quando tentou movimentos de MMA sem sucesso.

A última vez que Danis lutou no MMA foi uma vitória sobre Max Humphrey, em junho de 2019. Lesões deixaram o campeão de jiu-jitu fora de ação desde então, até passar vergonha contra Paul.