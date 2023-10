UFC e USADA se separam em 2024; USADA afirma que relacionamento se tornou ‘insustentável’ por causa da situação de Conor McGregor

A Agência Antidoping dos Estados Unidos não supervisionará mais o programa antidoping do UFC quando o contrato atual expirar, no final de 2023.

A notícia impressionante foi anunciada na quarta-feira com uma declaração do CEO da USADA, Travis Tygart, após confirmar que o astro do UFC Conor McGregor havia oficialmente reentrado no grupo de testes de drogas após uma longa ausência do programa. Tygart afirma que estavam em andamento negociações para uma extensão entre a USADA e o UFC até que as negociações foram interrompidas; a promoção do MMA optou então por encerrar a parceria a partir de 2024.

“Podemos confirmar que Conor McGregor voltou a entrar no grupo de testes da USADA no domingo, 8 de outubro de 2023”, disse Tygart. “Fomos claros e firmes com o UFC que não deveria haver nenhuma exceção dada pelo UFC para McGregor lutar até que ele retornasse dois testes negativos e estivesse na piscina há pelo menos seis meses. As regras também permitem que a USADA mantenha alguém no grupo de testes por mais tempo antes de competir com base em suas declarações no momento da entrada no grupo e nos resultados dos testes.

“Infelizmente, não sabemos atualmente se o UFC acabará por honrar o requisito de seis meses ou mais porque, a partir de 1º de janeiro de 2024, a USADA não estará mais envolvida com o Programa Antidoping do UFC.”

O UFC não respondeu imediatamente ao MMA Fighting para comentar a história.

Tygart apontou que a relação tensa entre a USADA e o UFC se deve em grande parte à situação em torno de McGregor, que abandonou o programa antidoping após sofrer uma fratura na perna em sua partida anterior contra Dustin Poirier em 2021.

Desde então, McGregor provocou planos de voltar a entrar no programa antidoping do UFC, mas pelas regras da USADA, ele teria que passar por seis meses de testes antes de poder competir novamente – a menos que uma isenção fosse concedida.

“Apesar de uma reunião positiva e produtiva sobre a renovação do contrato em maio de 2023, o UFC deu meia-volta e informou a USADA na segunda-feira, 9 de outubro, que estava indo em uma direção diferente”, disse Tygart. “Estamos desapontados com os atletas do UFC, que são contratados independentes que confiam em nosso programa global independente e de padrão ouro para proteger seus direitos a um octógono limpo, seguro e justo. A decisão do UFC põe em perigo o imenso progresso feito no esporte sob a liderança da USADA.

“A relação entre a USADA e o UFC tornou-se insustentável dadas as declarações feitas pelos líderes do UFC e outros questionando a posição de princípio da USADA de que McGregor não poderia lutar sem estar no grupo de testes por pelo menos seis meses.”

Tygart acrescentou que a USADA não aprovaria uma isenção para McGregor depois que ele abandonou o programa antidoping enquanto se recuperava de uma perna quebrada.

“Um comentarista do UFC repetiu isso, declarando recentemente que a USADA não deveria supervisionar o programa do UFC, uma vez que nos mantivemos firmes na regra de seis meses envolvendo McGregor, e uma vez que não permitimos que lutadores sem uma base médica aprovada usem drogas para melhorar o desempenho, como experimentais. , peptídeos não aprovados ou testosterona para cura ou lesões simplesmente para voltar ao octógono”, disse Tygart.

“A saúde e a segurança dos lutadores a longo prazo – além de condições de jogo justas e equitativas – são mais importantes para a USADA do que os lucros a curto prazo às custas de atletas limpos. A USADA está orgulhosa do trabalho que fizemos nos últimos oito anos para limpar o UFC e continuaremos a prestar nosso serviço incomparável aos atletas do UFC durante o restante do nosso contrato atual, que termina em 31 de dezembro de 2023. Como sempre , continuaremos a defender os direitos e as vozes dos atletas limpos em todos os desportos.”

O UFC fez parceria pela primeira vez com a USADA em 2015 para supervisionar a iniciativa antidoping da promoção. Durante o relacionamento de oito anos, a USADA conduziu mais de 27.000 testes em todo o elenco do UFC.