UFC: Estrelas do UFC lutam online sobre o conflito Israel-Palestina: Sean Strickland enlouquece

Tele entra em conflito entre Israel e Palestina atingiu o UFC, uma organização que tem muitas estrelas muçulmanas. Entre suas fileiras estão o peso meio-médio Belal Muhammad, o peso médio Khamzat Chimaev e a lenda aposentada Khabib Nurmagomedov. Todos eles têm demonstrado o seu apoio à Palestina contra o Estado de Israel. Eles nunca apoiaram as atrocidades cometidas pelo Hamas nos últimos dias, mas apoiam a saída de Israel da Palestina, com efeito imediato. Outros lutadores do UFC apoiam Israel, como o campeão dos médios Sean Strickland ou o lutador israelense Natan Levy. Strickland foi o mais polêmico com sua resposta aos tweets de Maomé em apoio à Palestina.

Após os constantes tweets de Belal Muhammad em apoio à Palestina, Sean Strickland recorreu a X e respondeu-lhe. No passado, Sean admitiu ter passado por uma fase neonazista, mas não segue mais essa filosofia. Muhammad não respondeu a esses tweets de Strickland: “Isso é o que você chamaria de resposta covarde. Em vez de se posicionar contra o terrorismo e defender uma resolução pacífica, você diz isso idiota. Ignorando o que acabou de acontecer. Você nasceu em América. Cale a boca. O fato é que a Palestina sempre perde. Não só perderá agora, ela sempre perde. Então, em vez de dizer ‘perdemos, como podemos avançar e expulsar o Hamas e dar aos nossos filhos um futuro melhor ‘… eles dizem ‘na foda-se nossos filhos, mandem foguetes.’ Totalmente insano.”

Khamzat Chimaev e Khabib também mostram apoio à Palestina

Outras estrelas ou ex-estrelas do UFC mostraram apoio à Palestina neste conflito. O lendário Khabib Nurmagomedov postou uma imagem no Instagram mostrando apoio à Palestina. Imediatamente, muitos de seus seguidores expressaram sua decepção por Khabib ter tomado partido. O peso médio checheno Khamzat Chimaev deu um passo adiante. Ele postou um desafio a um dos homens mais fortes de Israel, a fim de canalizar toda a raiva que sente devido a este conflito. Ele escreveu: “Vocês são apenas convidados da Palestina. Respeite-os por lhes terem dado asilo. Um dia vocês serão expulsos da Palestina. Dê-me o homem mais forte de Israel. Eu o quebrarei.” O lutador israelense Natan Levy disse a Khamzat que ficaria feliz em educá-lo sobre o conflito e combatê-lo dentro do octógono.