UFC HOFer Pat Miletich desiste no banquinho, Mike Jackson vence por nocaute técnico no Caged Aggression 36

A força do velho não foi suficiente para levar Pat Miletich, 57, membro do Hall da Fama do UFC, por três rounds com Mike Jackson no Caged Aggression 36.

Jackson, 38, passou a maior parte dos dois rounds sob o comando de Miletich, que colocou seu adversário liberal na tela logo com uma mão direita em um chute nu. Mas quando Miletich não conseguiu atender a campainha para o terceiro round, “The Truth” foi declarado vencedor por nocaute técnico às 5:00 do segundo round na luta principal do show de sábado à noite.

Miletich lutou diante de uma multidão de sua cidade natal em Davenport, Iowa, onde transformou Miletich Fighting Systems em um nome familiar no MMA. Encurralando-o estava o companheiro de equipe de longa data e membro do Hall da Fama do UFC, Jens Pulver. Essa energia impulsionou “The Croatian Sensation” logo no início, quando ele segurou Jackson na montaria lateral, chovendo cotoveladas. Jackson estava quase impotente para escapar enquanto seu corner, o jornalista e técnico de MMA de longa data Elias Cepeda, gritava instruções.

Miletich investiu de cabeça para uma queda no segundo e rapidamente avançou para o quarto de montaria, onde buscou uma finalização que pudesse pôr fim à disputa que começou por causa da política de direita x esquerda. Em vez disso, Jackson se levantou e começou a descer pelo mais velho, acertando socos suficientes para empurrar Miletich para trás. Nenhum dos golpes foi muito forte – o mais difícil foi a falta de cardio de Miletich.

Após uma conversa com seu corner, Miletich se levantou, parecendo totalmente exausto, e sinalizou que havia encerrado a luta. Pulver foi até Jackson e pareceu ameaçar o lutador de fora da cidade, que comemorou brevemente. De acordo com uma emissora, Pulver disse: “Vou te foder”.

Cabeças mais frias eventualmente prevaleceram, no entanto, e Jackson deu a Miletich seus adereços como uma lenda do esporte. Ele encerrou sua entrevista pós-luta gritando “Wakanda Forever”.

Miletich, uma figura conhecida na política de direita do MMA, deu a Jackson seu respeito.

“Tenho que ser honesto… algo que nunca aconteceu comigo em uma briga: eu gastei”, disse Miletich. “Na metade do 2, eu literalmente não conseguia respirar. Me sinto um covarde, porque treinei o máximo que pude, mas luta inteligente do Mike, e tiro o chapéu para ele.”