UFC reserva primeiro card na Arábia Saudita para março de 2024

O UFC expandirá sua presença global mais uma vez com um primeiro card agendado na Arábia Saudita em 2024.

A promoção levará lá um card inaugural do UFC Fight Night no dia 2 de março de 2024 com lutas ainda a serem definidas nos próximos meses. Funcionários da promoção confirmaram a notícia ao MMA Fighting na quarta-feira, após uma reportagem inicial da ESPN.

A ida do UFC para a Arábia Saudita ocorre poucas semanas depois de a organização se fundir oficialmente com a WWE sob a nova bandeira TKO Group Holdings, com a Endeavor atuando como acionista majoritária da empresa.

A WWE manteve uma forte parceria com a Arábia Saudita nos últimos anos, depois de assinar um contrato lucrativo para trazer pelo menos dois eventos importantes por ano. O acordo supostamente paga US$ 50 milhões por ano à WWE.

O próximo grande card da WWE na Arábia Saudita já está agendado para 4 de novembro.

Assim como a WWE, o card do UFC será realizado em parceria com a Autoridade Saudita de Entretenimento Geral.

É claro que a Arábia Saudita tornou-se um ator importante no desporto e no entretenimento nos últimos anos, incluindo negócios no golfe, corridas de automóveis e grandes eventos de boxe. Na verdade, o ex-campeão peso pesado do UFC Francis Ngannou enfrentará Tyson Fury em uma luta de boxe marcante que acontecerá em Riad, na Arábia Saudita, no dia 28 de outubro.

Ainda não se sabe se este primeiro evento do UFC servirá como uma parceria maior com a Arábia Saudita. Por enquanto, o UFC vai levar card de estreia por lá em março de 2024.