UFC revela detalhes sobre programa antidoping atualizado após separação da USADA

O UFC cortará relações com a Agência Antidoping dos Estados Unidos no início de 2024, mas o programa antidoping da promoção e a política de testes de drogas não vão a lugar nenhum.

Em entrevista coletiva na quinta-feira, o vice-presidente sênior de saúde e desempenho de atletas do UFC, Jeff Novitzky, revelou que o UFC está fazendo parceria com a Drug Free Sport International a partir de 2024 para lidar com a coleta de amostras de todos os atletas que competem no elenco. Novitzky prometeu que o programa atualizado trará grandes melhorias em relação à USADA e ajudará a atender melhor os atletas. Ele elogiou o trabalho que já vem sendo feito no âmbito da atual política antidoping do UFC, mas disse que espera que o novo programa funcione ainda melhor após o término do atual contrato com a USADA, em dezembro.

“[Drug Free Sport International] atualmente lidam com tarefas de cobrança para as seguintes ligas esportivas profissionais – eles têm 325 clientes esportivos permanentes de longo prazo, incluindo NFL, NCAA, Major League Baseball, NBA, WNBA, NASCAR, unidade de integridade e bem-estar em corridas de cavalos, PGA, LPGA, FIFA, Crossfit. Na verdade, eles ajudam com alguns testes de drogas com várias autoridades nacionais antidoping em todo o mundo e várias federações esportivas”, disse Novitzky. “Eles virtualmente coletam amostras para todos.”

Além de a Drug Free Sport International ingressar no programa antidoping do UFC, Novitzky também acrescentou que o Dr. Daniel Eichner se tornará o novo consultor científico que supervisionará os testes e resultados.

“Dr. Dan Eichner dirige o Laboratório de Pesquisa e Testes de Medicina Esportiva em Salt Lake City, UT, também conhecido como SMRTL, um dos dois Estados Unidos [World Anti-Doping Agency] laboratórios antidoping credenciados, o mais alto padrão de acreditação em antidoping do mundo”, afirmou Novitzky.

“Ele será nosso conselheiro científico. Ele dirigirá o programa sobre distribuição de testes, planejamento de testes mais inteligente e planejamento de testes mais eficiente. Ele avaliará os resultados dos testes no programa e fará recomendações ao nosso administrador independente.”

Segundo Novitzky, o Dr. Eichner já informou ao UFC sobre diversas mudanças que recomendará a implementação, que incluem mais “testes de análise especiais” que terão como alvo específico a eritropoietina – mais conhecida como EPO – que ele chamou de “uma das drogas mais perigosas do mundo”. nosso esporte.”

“Quando lançarmos este programa em 1º de janeiro, conduziremos análises especiais do EPO com a maior taxa de qualquer federação esportiva do mundo”, disse Novitzky. “Teremos dispositivos inovadores de coleta de sangue e abandonaremos a flebotomia para todos os testes de drogas.”

Além dos testes de análise especiais, Novitzky também citou uma série de outras mudanças e melhorias que o UFC espera implementar no novo programa antidoping.

– Aumentar a quantidade de exames de sangue

— Realizar estudos sobre o uso de estimulantes fora de competição

— Realizar testes de sangue seco, consistentes com NBA, NFL e MLB

– Realizar testes de fluido oral

— Realizar testes de fatores de liberação do hormônio do crescimento em cada amostra

— Programa de passaporte biológico

— Aumentar a quantidade de testes de espectrometria de massa de razão isotópica, a maneira mais abrangente e precisa de impedir o abuso de testosterona.

— Programa de armazenamento de longo prazo mais robusto

No que diz respeito à pessoa que supervisiona o programa, Novitzky revelou que George Piro – um agente especial encarregado do FBI recentemente aposentado – servirá agora como administrador independente. Piro é talvez mais conhecido por ser o principal interrogador que questionou Saddam Hussein após a sua captura pelas forças americanas no Iraque em 2004.

“Quando você fala de George Piro, você está falando de um indivíduo com o mais alto nível de integridade e credibilidade que você poderia imaginar”, disse Novitzky. “Embora eu tenha tido uma carreira notável na aplicação da lei federal, meu currículo empalidece em comparação ao de George Piro. Enquanto falo sobre George Piro, ele é literalmente um herói americano.”

Piro terá o poder final para tomar decisões sobre infrações em testes de drogas e punições impostas como parte do programa antidoping do UFC. Os lutadores ainda poderão buscar arbitragem no programa atualizado, que será administrado pela McLaren Global Sports Solutions.

Novitzky acrescentou que Piro atuará de forma totalmente independente da supervisão do UFC no que diz respeito ao programa antidoping.

“George tomará todas – e enfatizo todas – as decisões finais do programa”, disse Novitzky. “Essa autoridade será dele e somente dele.”

Quanto a outros ajustes e mudanças no programa, Novitzky e o diretor de negócios do UFC, Hunter Campbell, afirmaram que ainda haverá atualizações por vir, mas por enquanto as mesmas regras e regulamentos permanecerão em vigor. Eles enfatizaram que certas práticas mudarão, como os lutadores passarem por testes de drogas a qualquer hora do dia ou da noite ou durante situações extenuantes, como no meio de uma redução de peso na semana de luta.

O UFC também trabalhará em estreita colaboração com a Drug Free Sport International na implementação de tecnologias mais novas e melhores para ajudar a rastrear os atletas e facilitar a coleta de amostras quando necessário.

Novitzky acrescentou que a transparência em torno do programa permanecerá fundamental, com informações como a política antidoping, bem como os atletas que foram testados e o número de vezes que foram testados permanecerão disponíveis ao público.

“Os concorrentes, a mídia e os fãs públicos poderão ler palavra por palavra quais são as regras do programa”, disse Novitzky. “Eles continuarão a ver quem é testado e quando, com ainda mais precisão do que o que está acontecendo agora com a USADA. Na verdade, continuaremos nosso programa de reconhecimento de marcos de testes.”

No geral, Novitzky parecia confiante de que o programa antidoping atualizado do UFC será um processo muito melhorado quando 2024 começar.

“O que veremos é mais inteligente, mais eficiente, maior uso de tecnologia e, mais uma vez, mais conveniência para nossos atletas”, disse Novitzky. “E isso vai acontecer logo de cara.”