UFC se separa de John Makdessi e outros oito

O UFC separou nove atletas, incluindo o veterano John Makdessi.

Uma pessoa com conhecimento da situação confirmou ao MMA Fighting que o UFC cortou relações com Makdessi, Andre Fialho, Hannah Goldy, JP Buys, Carl Deaton, AJ Fletcher, Kamuela Kirk, Tucker Lutz e Shane Young.

Usuário do Twitter Rastreador de lista primeiro relatou a notícia.

Makdessi (18-9) perdeu três de seus últimos quatro sob a bandeira do UFC, perdendo decisões para Francisco Trinaldo, Nasrat Haqparast e Jamie Mullarkey, caindo para 11-9 dentro do octógono entre 2010 e 2023. O peso leve canadense, que estava no UFC desde 2010, postou recentemente um detalhamento de seu salário mais recente nas redes sociais, reclamando que foi deduzido de um grande corte em impostos, despesas médicas, passagens aéreas e outras despesas, no final embolsando apenas US$ 28.461,65 de seu show original de US$ 58.000. bolsa.

Fialho (16-8, 1 no contest) sofreu quatro nocautes consecutivos em um período de 15 meses, ficando com um recorde da empresa de 2-5 após uma derrota no terceiro round para Tim Means em setembro passado, ganhando um Luta da Noite bônus no processo.

Goldy (6-4) venceu apenas uma vez em cinco partidas no UFC, sofrendo derrotas para Molly McCann e Mizuki Inoue nas últimas lutas. Fletcher (10-3) e Lutz (12-4) completaram seus quatro combates no UFC com apenas uma vitória cada.

Young (13-8), que lutou contra o futuro campeão Alexander Volkanovski em sua estreia, foi dispensado após perder as últimas quatro. Young perdeu peso e foi estrangulado por Gabriel Miranda na última luta.

Compra (9-6), um Dana BrancoSérie de Concorrentes signatário, não venceu em todas as quatro lutas do UFC.

Deaton (17-7, 2 no contests) também perdeu as duas lutas sob as luzes do UFC.

Kirk (11-6), que venceu Makwan Amirkhani por decisão em sua estreia no octógono, foi dispensado depois de perder as lutas seguintes para Damon Jackson e Esteban Ribovics.